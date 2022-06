"Rookie Robot" erobert die Welt

Von Kindern für Kinder

Nach dem Erfolg der ersten Staffel von Rookie Robot explores the World ist nun auch schon Staffel 2 in Planung – freuen Sie sich auf weitere Abenteuer des kleinen bunten Roboters und seiner Freunde. Highlight: Rookie Robot und seine „Macher“ präsentieren sich vom 13. bis 18. Juni 2022 auf dem ANNECY Festival 2022 MIFA Market vom 13. bis 18. Juni 2022, dem weltweit bedeutendsten Festival für Animationsfilme!

Rookie Robot wird aktuell auch auf dem Knowledge Network in British ColumbiaCanada und, auf Daekyo Kids TV und Daekyo Baby TV in Südkorea ausgestrahlt, auf Knowledgekids.ca kann man die Serie streamen! Auch beim Kikeriki – A Children's Short FilmKinder-Kurzfilm Festival in Tulln wird war Rookie Robot neben 50 anderen Kurzfilmen aus 20 Ländern zu sehen sein. Kinder und ihre Familien können dort seine Abenteuer vom 12. Mai bis 2. Juni auf der Leinwand erleben.

Der non-verbale Inhalt der 4K-Animationsserie, die mit der Leitidee „von Kindern für Kinder“ entstanden ist, macht es Kindern aller Kulturen leicht, die Abenteuer von Rookie zu bestaunen. Die Kürze der Episoden ist auch beim Aufbau von linearen Sendeplänen und Streaming-Portfolios von Vorteil. Aus diesem Grund hat Knowledge Kids, eine Plattform für hochwertiges, werbefreies Edutainment, Staffel 1 in seinen Katalog aufgenommen.

"Wir freuen uns, diese charmanten und witzigen Kurzfilme ohne Dialoge in unser lineares und unser On-Demand-Angebot von Knowledge Kids aufnehmen zu können", so Michele Paris, Senior Manager of Children's Programming, Knowledge Network. "Rookie Robot ist ein lustiger und optimistischer Charakter, dessen Neugierde Kinder dazu inspirieren kann, ihre eigene Welt zu erkunden."

Cartoon/Animation aller Charaktere basieren auf Kinder-Zeichnungen.von Mira & Ella

Internationaler Vertrieb über die ORF Enterprise.

Über Rookie Robot (Staffel 1: 26 Episoden zu ca. 3 Minuten)

Auch Roboter müssen lernen – und unser kleiner Roboter Rookie liebt nichts mehr als das. Neugierig und offen erkundet er seindie Welt und trifft neue Freunde, entdeckt spannende Dinge und erlebt in jeder Folge kleine Abenteuer. Ob Maus, Mond, Zauberei Magie oder Musik: Die einfachen und charmanten Geschichten unterhalten mit Witz und Lebensfreude. Bei Rookies Begegnungen geht es um Toleranz, Offenheit und Einfühlungsvermögen, aber auch um Ausdauer, Respekt und Geduld – und mit jeder Folge lernt Rookie die seine Welt ein bisschen besser kennen. www.rookierobot.com

Produziert von SINE LEGE FILM in Zusammenarbeit mit LEISS Postproduction.

Sine Lege Film ist eine unabhängige Filmproduktion mit Sitz in Wien, seit 15 Jahren werden unkonventionelle Ideen abseits des Mainstreams in Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Partnern umgesetzt.

