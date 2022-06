Internationaler Tag der Rücküberweisungen – SPÖ-Bayr: Rücküberweisungen sind wichtige Lebensader für den Globalen Süden

Wien (OTS/SK) - 650 Milliarden US-Dollar wurden im Jahr 2021 nach Schätzungen der Weltbank von Migrant*innen in ihre Herkunftsländer rücküberwiesen. Das ist ein Anstieg um 57 Milliarden seit dem Jahr 2020. Die Überweisungsströme haben sich in den letzten zwanzig Jahren verfünffacht. „Die Höhe der einzelnen Rücküberweisungen ist vielleicht nicht groß, aber insgesamt sind diese Geldströme dreimal so groß wie die weltweiten staatlichen Beiträge für die Entwicklungszusammenarbeit. Die Rücküberweisungen werden zur Deckung der Grundbedürfnisse eingesetzt und unterstützen Kinder bei der Schulbildung. Diese Gelder sind sowohl für die einzelnen Haushalte als auch für lokale Gemeinschaften von großer Bedeutung, denn höhere verfügbare Einkommen führen zu einer höheren Nachfrage nach lokal produzierten Waren und Dienstleistungen, was wiederum zu einer höheren Nachfrage nach lokalen Arbeitskräften und höheren Reallöhnen beiträgt“, stellt Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, anlässlich des Tages der Family Remittances am 16. Juni fest. ****

Bayr unterstützt auch das Ziel der Agenda 2030, die Transaktionskosten für Rücküberweisungen zu senken: „Eine Senkung der Überweisungsgebühren um nur 2 Prozentpunkte könnte für internationale Migrant*innen aus ärmeren Ländern eine jährliche Einsparung in Höhe von 12 Milliarden Dollar bedeuten. Es darf nicht sein, dass internationale Finanzdienstleister*innen Profite am Rücken der Ärmsten machen!“, so Bayr. (Schluss) bj

