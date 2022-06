Ankündigung: Petition für mehr Versorgungssicherheit im EU-Parlament

NÖ Bauernbunddirektor Paul Nemecek spricht im Petitionsausschuss des EU-Parlaments

St.Pölten (OTS) - Der niederösterreichische Bauernbund ist spätestens mit seiner Kampagne „Für Dich, für Alle, für Österreich“ im Jahr 2020 der Vorreiter in Fragen der Versorgungssicherheit mit heimischen Lebensmitteln. Einen weiteren Schritt setzte NÖ Bauernbunddirektor Paul Nemecek mit einer Petition für mehr strategische Versorgungssicherheit. Die Anhörung der Petition wird heute, dem 15. Juni 2022, in Brüssel stattfinden.

Konkrete Frage ist dabei, ob das im Artikel 39 des Vertrages über die Arbeitsweise der EU festgehaltene Ziel der Versorgungssicherheit mit leistbaren Lebensmitteln noch eingehalten werden kann. Neben den noch nicht gänzlich abschätzbaren Folgen des Ukraine-Krieges, wird dabei vor allem auf den von der Kommission beworbenen Green-Deal hingewiesen.

Denn laut einer von der Kommission in Auftrag gegebenen Studie müssen bei einer vollständigen Umsetzung des Green Deals deutlich mehr Lebensmittel importiert werden als zuvor. Beispielsweise würde die Getreideproduktion um 15 Prozentpunkte fallen, zeitgleich mit dem Ausfall der Ernte in der Ukraine wäre ein Kollaps am Getreidemarkt und damit in der Versorgung mit Brot- und Backwaren unumgänglich und eine Abhängigkeit von Drittstaaten unausweichlich.

Nemecek wird dazu in einer ausführlichen Stellungnahme im EU-Parlament den aktuellen Status der Versorgungssicherheit hinterfragen und ein klares Bekenntnis zur europäischen Landwirtschaft einfordern: „Die EU müsse ihren Bürgern nun eine Versorgungsgarantie abgeben. Das ist auch der zentrale Auftrag der gemeinsamen Agrarpolitik, es wird Zeit, dass die EU diesen auch erfüllt, bevor über Green Deal und andere Öko-Maßnahmen verhandelt wird.“

