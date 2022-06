ARBÖ: Ferienende in Süddeutschland, Sommernachtskonzert und verlängertes Wochenende oder Staus am Wochenende

Erzbergrodeo und und vier Konzerte in Wien bringen weitere Verzögerungen

Wien (OTS) - Das kommende Wochenende bietet neben dem verlängerten Wochenende durch den Feiertag und dem Ferienende in Süddeutschland, einen bunten Strauß an Veranstaltungen, unter anderem mit dem Erzbergrodeo, dem Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker und 4 Konzerten in der Wiener Stadthalle. Laut Einschätzung der ARBÖ-Verkehrsexperten bedeutet das kilometerlange Staus und stundenlange Verzögerungen auf den Transitrouten, den Stadtausfahrten der Landeshauptstädte und in der Bundeshauptstadt.

Fronleichnam am Donnerstag bietet allen Arbeitnehmern in Österreich die Möglichkeit mit einem Urlaubstag vier freie Tage zu genießen. Das bietet sich auch in den deutschen Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Viele werden die Gelegenheit für eine Reise in den Süden oder „aufs Land“ nutzen. Die Erfahrungen des ARBÖ zeigen, dass eine erste Reisewelle ab Mittwochnachmittag vor allem auf den Stadtausfahrten der Landeshauptstädte und der Bundeshauptstadt rollen, oder besser: stehen wird. Staus und lange Verzögerungen in Wien sind vor allem auf der Südosttangente (A23), der Donauuferautobahn (A22), der Ostautobahn (A4), der Altmannsdorfer Straße, der Triester Straße und der Westausfahrt so gut wie sicher. Auch am Äußeren und Inneren Gürtel sowie dem Franz-Josefs-Kai und der Praterstraße sowie den Straßen rund um die Baustelle auf der Franzensbrücke wird bis in den Abend einiges an Geduld gefragt sein. Ein ähnliches Bild wird sich ebenfalls auf der Mühlkreisautobahn (A7) sowie Industriezeile, Umfahrung Ebelsberg in Linz ebenso wie auf Pyhrnautobahn (A9) und Südautobahn (A2), Conrad-von-Hötzendorf-Straße sowie auf der Kärntner Straße in und um Graz bieten. Autofahrer, die rund um Salzburg unterwegs sind, sollten auf der Westautobahn (A1) zwischen Salzburg-Nord und der Grenze Walserberg ebenso wie auf der Münchner Bundesstraße (B155) und der Vogelweiderstraße wesentlich mehr Zeit einplanen. In Tirol wird der Verkehr auf der Inntalautobahn (A12) bei Innsbruck und vor der Grenze Kufstein/Kiefersfelden bis in den Abend stehen oder nur mehr langsam rollen.

Am Feiertag werden ab dem frühen Vormittag die Transitrouten im Süden und Westen sowie die Grenzen im Mittelpunkt der Stauberichterstattung stehen. Neben dem Reiseverkehr, unter anderem aus Deutschland, wird der Einkaufs- bzw. Ausflugsverkehr in die Tschechische Republik, die Slowakei, nach Ungarn und Slowenien die Ursache für so manche Geduldsprobe sein. Im Westen wird es vor allem auf der Brennerautobahn (A13), vor dem Baustellenbereich zwischen Matrei und Brenner und vor der Mautstelle Schönberg, auf der Fernpassstrecke, vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und dem Lermoosertunnel, der Tauernautobahn (A10), im Bereich der Scheitelstrecke und im Großraum Salzburg stauen. Im Osten und Süden sind der Baustellenbereich bei Bruck/Leitha und der Grenzübergang Nickelsdorf auf der Ostautobahn, die Grenze Klingenbach/Sopron und die Grenzübergänge Spielfeld auf der Pyhrnautobahn (A9) und Karawankentunnel auf der Karawankenautobahn (A11) die wahrscheinlichsten „Hotspots“ für lange Verzögerungen.

„Am Sonntag werden die Reisenden auf den Transitrouten im Westen und Süden sowie in Richtung Wien und den Landesmetropolen ab dem späten Nachmittag nur mehr langsam vorwärtskommen.Das Pfingstferien-Ende in Baden-Württemberg und Bayern wir die Staus im Westen noch wesentlich verlängern“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

Zwtl.: „Erzberg-Rodeo“ ist gleich Staus in der Obersteiermark

Nach 2 Jahren Pause durch Corona kommen die Fans von Enduro-Rennen wieder auf Ihre Kosten. Von Donnerstag, 16.06.2022 bis Sonntag, 19.06.2022 findet das „Red Bull Erzbergrodeo“ statt. Zum Höhepunkt am Sonntag werden zehntausende Fans erwartet. Die An- und Abreise wird trotz Verkehrsregelung durch die Polizei bei der einzigen offiziellen Zufahrt beim Schaubergwerk nicht ohne längere Verzögerungen ablaufen. Bereits vor dem Erzberg werden laut ARBÖ einige Baustellen, wie der Gegenverkehrsbereich auf der Pyhrnautobahn (A9) zwischen dem Knoten Deutschfeistritz und Übelbach oder der Gegenverkehrsbereich auf der Klagenfurter Schnellstraße (S37) bei St. Veit/Glan, die Anreise der Besucher verzögern.

Zwtl.: Sommernachtskonzert sogt für Staus im Westen von Wien

Die Wiener Philharmoniker können am Donnerstag, 16.06.2022 kann nach 2 Jahren zu ihrem Sommernachtskonzert im Schloßpark Schönbrunn wieder Zuseher ohne Einschränkungen begrüßen. Das größte Open-Air-Classic-Event des Jahres mit dem Dirigenten Andris Nelsons wird wie schon vor Corona mit freiem Eintritt zigtausende Besucher in das Weltkulturerbe locken. Viele der Fans werden mit dem eigenen Fahrzeug anreisen. Daher sind lange Verzögerungen rund um das Schloss, unter anderem auf der Westausfahrt, Westeinfahrt, der Mariahilfer Straße oder Felberstraße sehr wahrscheinlich. „Die offiziellen Parkplätze werden relativ schnell voll sein. Ansonsten ist die Stellplatzkapazität rund um das Schloss sehr eingeschränkt. Besucher sollten soweit wie möglich mit den Öffis wie der U-Bahn-Linie U4, den Straßenbahnlinien 10, 52 und 60 sowie der Buslinie 10A anreise und beachten, dass in den Öffis in Wien noch Maskenpflicht besteht“, rät ARBÖ-Experte Thomas Haider.

Zwtl.: Wolfgang Ambross, Zucchero und Wanda füllen Wiener Stadthalle

Neben dem Sommernachtskonzert finden in Wien in den nächsten Tagen weitere Konzert-Highlights statt. In der Halle D der Wiener Stadthalle gastieren mit Wolfgang Ambross am heutigen Mittwoch, Zucchero am Donnerstag und Wanda, am Freitag und Samstag 3 Publikumsmagnete. Zu den insgesamt 4 Konzerten werden jeweils tausende Besucher erwartet. Da viele mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, sind Staus rund um die Stadthalle, vor allem am Neubaugürtel, der Hütteldorfer Straße und den Straßen im Nibelungenviertel sowie der März- und Felberstraße mehr oder weniger vorprogrammiert. Fahrzeuglenker sollten beim Besuch des Ambros-Konzerts und des Wanda-Auftritts am Freitag die Kurzparkzone, die von 9 bis 22 Uhr gilt und die Parkdauer auf 2 Stunden begrenzt, beachten. Zu Fronleichnam und am Samstag gilt zwar die allgemeine Kurzparkzone nicht, aber Anwohnerparkplätze sollten als Parkmöglichkeit außer für Berechtige nicht in Betracht gezogen werden. Als Stellplatz-Alternativen kommen die Märzparkgarage und die Stadthallengarage mit Veranstaltungspauschalen in Frage. Öffentlich ist die Wiener Stadthalle mit der U6, den Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und die Buslinie 48A sehr gut erreichbar“, so Thomas Haider abschließend.

