Gigant im Gatsch – Marcel Hirscher im exklusiven Interview mit The Red Bulletin

Wien (OTS) - Ein geheimer Ort in Salzburg. Eine Schlucht, zu steil zum Kriechen: Hier trainiert Marcel Hirscher mit Enduro-Profi Michael Walkner für das Red Bull Erzbergrodeo. In der neuen Ausgabe von „The Red Bulletin“, die heute erschienen ist, spricht die Ski-Legende über seine Lust an der Überforderung – auch über Bierbänke, Sonntagsfahrer und seine Rolle als Daddy Cool.

Hirscher lässt auch mit kritischen Aussagen über den Skizirkus aufhorchen: „Ich bin überzeugt, dass ich noch erleben werde, dass man mit Athleten nicht mehr so umgehen kann wie zu meiner Zeit. Das Wort ,selbst‘ wird deutlich in den Vordergrund rücken.“ Hirscher weiter: „Als Skifahrer bist du verkauft. Das macht etwas mit dir. Ich war auf gewisse Art Leibeigener von anderen.“ Hirscher weiter: „Ich habe mich absolut an die Schmerzgrenze des Systems herangetastet. Und dennoch: Heute ist völlig unvorstellbar, wie ich das ausgehalten habe! Das Team, mit dem ich unterwegs war, wurde mir vorgesetzt.“

Ganz im Gegensatz zum Red Bull Erzbergrodeo von 16. bis 19. Juni, dem wichtigsten Hard-Enduro-Race des Jahres, auf das sich Hirscher akribisch vorbereitete: „Schon als Jugendliche haben wir jene bewundert, die eine Erzberg-Startnummer auf ihren Maschinen picken hatten, und wir sagten uns: ,Eines Tages wollen wir auch mitfahren.’ Jetzt ermögliche ich es mir.”

Gerne stellen wir Ihnen das gesamte Interview und die Bilder im Anhang für Ihre journalistische Arbeit – bei Nennung des korrekten Copyrights (The Red Bulletin) und des Fotofragen (Markus Berger) – honorarfrei zum Abdruck zur Verfügung.

Marcel Hirscher im Exklusiv-Interview mit The Red Bulletin Hier online lesen

Rückfragen & Kontakt:

STEFAN PORTENKIRCHNER

Communication Specialist • Red Bull Media House GmbH

Am Grünen Prater 3 • 1020 Wien • Austria

M: +43 664 888 927 63

stefan.portenkirchner @ redbull.com • www.redbullmediahouse.com

BEYOND THE ORDINARY