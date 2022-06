#gamechanger - Handelsverband lädt zur 22. Ausgabe des ECOMMERCE DAY am 22. Juni 2022 ins Nordlicht Wien.

Beim Gipfeltreffen des österreichischen Onlinehandels dreht sich heuer alles um neue Online-Trends, digitales Marketing, Logistik & Fulfillment, Payment, Loyalty und Cybersecurity.

Wien (OTS) - Am 22.06.2022 ist es wieder so weit. Zum 22. Mal tagt das Ökosystem Handel beim wichtigsten Onlinehandelskongress Österreichs, dieses Jahr im Nordlicht Wien. Auf dem Programm des ECOMMERCE DAY 2022 stehen die besten Rockstar-Marketingmaßnahmen im eCommerce, neue Shopsysteme, Cross Border Strategien, Nachhaltigkeit als Megatrend, Live-Shopping, innovative Logistiklösungen, Retourenmanagement 3.0, u.v.m.

Renommiertester Onlinehandelskongress des Landes vernetzt 250 Entscheidungsträger:innen

Zur Eröffnung spricht YouTube-Star, Influencer und Kabarettist Michael Buchinger über Emotional Shopping. Diskutiert wird in der Folge über die Auswirkungen der Pandemie und des Ukraine-Krieges auf den europäischen eCommerce, neue Messaging-Lösungen für den Handel, aber auch über Trends wie Connected Retail, NFTs und Social Commerce im Metaverse. Wie Innovation und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen, zeigen fünf "grüne" Startups in der abendlichen Pitching-Session.

Neben Post-Vorstandsmitglied Peter Umundum, Google Österreich-Chefin Christine Antlanger-Winter, shöpping-Geschäftsführer Robert Hadzetovic, Kunstgenie Marcin Glod, Influencerin Vada Müller und zahlreichen heimischen Führungskräften des Handels wie Johannes Weinzierl (Hartlauer), Rainer Rauch (Mode Roth), Bernhard Moser(dm), Silvia Kollmann (Mercateo), Eustachius Kreimer (Kastner & Öhler) und Harald Gutschi (UNITO/Otto) werden auch die Expert:innen Diana Cappel (SAP), Eugen Prosquill (Warda Network), Gerald S. Eder (CRIF), Rainer Friedl(Emakina), Josef Grabner (LINK Mobility), Nick Holscher (Connected Retail by Zalando), Michael Jahn (FIEGE Austria), Nikolaus Köchelhuber (EY), Piotr Kwasniak (Mastercard), Christian Steinwender (Concardis Nets), Lili Pajer (Google Austria), Christian Pirkner (Blue Code), Michael Sahlender (Mirakl), Jürgen Schübel (VISA), Lukas Wieser (MyFlexbox) und Wolfgang Ziniel (KMU Forschung Austria) sowie Stephan Mayer-Heinisch, Rainer Will und Isabel Lamotte (Handelsverband) in Vorträgen und Diskussionsrunden der Frage nachgehen, wie der eCommerce auf pandemische, politische und digitale Wandlungsprozesse reagieren soll. Moderiert wird die Veranstaltung von PULS 4 News Anchor Werner Sejka.

Austrian Trustmark Awards: Wer sind die besten österreichischen Webshops 2022?

Im Rahmen des ECOMMERCE DAY werden überdies die begehrten Austrian Trustmark Awards 2022 in drei Kategorien (Best Online Shop, Best Mobile Performance, Best Omnichannel Experience) verliehen. Das Event darf sich über hochkarätige Unterstützung freuen. Dank gilt insbesondere den Platin-Sponsoren Österreichische Post, Salesforce, Sintra Consulting, Google & Mastercard sowie den Gold-Partnern Bluecode, Coeo, CRIF, DHL, Fiege, LINK Mobility, MyFlexbox, Nexi, OÖ Nachrichten, Visa und Zalando Connected Retail.

Alle Medienvertreter:innen können kostenfrei an der Veranstaltung teilnehmen.

Das vollständige Programm finden Sie auf www.ecommerce-day.at

ECOMMERCE DAY 2022

Datum: 22.06.2022, 19:00 - 19:00 Uhr

Ort: Nordlicht

Sebastian-Kohl-Gasse 3-9, 1210 Wien, Österreich

Url: http://www.ecommerce-day.at

