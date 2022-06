W24 überträgt live von den Wiener Elektro Tagen

Wien (OTS) - Am 16. Juni ab 14:00 Uhr sendet W24 live von den Wiener Elektrotagen am Rathausplatz. Die Elektrotage bieten von 15. bis 19. Juni einen einzigartigen Überblick über aktuelle E-Autos, Zweirad-Neuheiten, innovative Ladelösungen und einen bewussten und nachhaltigen Lifestyle. Am Donnerstag, dem 16. Juni dreht sich alles um nachhaltige E-Mobilität, Energiekonzepte und innovatives Design. Highlights wie der „Heute For Future Award“ – eine Auszeichnung für die besten Klimaschutzprojekte des Landes, die „OOOM Talks“ mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten wie Harry Prünster, Kristina Sprenger und Boris Bukowski runden das Programm ab.

„Mit den Wiener Elektro Tagen möchten wir ein starkes Zeichen für nachhaltige und zukunftsorientierte Mobilität setzen. Wir freuen uns als Veranstalter am Rathausplatz zu gastieren und bedanken uns bei der Stadt Wien", freut sich Andreas Martin, Geschäftsführer der Porsche Media & Creative und Veranstalter der Elektrotage.

„Klimaschutz geht uns alle an. Die Wiener Elektro Tage sind nicht nur eine tolle Leistungsschau der E-Mobilität - sie bieten einen attraktiven Mix aus Information, Unterhaltung und sensationellen Live-Acts. Daher freuen wir uns besonders, am Donnerstag live vom Rathausplatz zu senden“, sagt W24 Geschäftsführer Marcin Kotlowski.

Neben zahlreichen spannenden Interviews und Talkrunden überträgt W24 auch die Konzerte von „Zweikanalton“ und „Alle Achtung“ live vom Wiener Rathausplatz. Die Wiener Elektrotage finden bei freiem Eintritt statt.

Ausstrahlung: Donnerstag, 16. Juni von 14:00 bis 20:30 Uhr auf W24 und w24.at.

