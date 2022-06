YOUSICIAN STARTET DREI ANFÄNGERFREUNDLICHE KURSE, DIE FANS DAZU EINLADEN, AN DER SEITE DER MEHRFACH MIT DEM GRAMMY AUSGEZEICHNETEN BAND SPIELEN ZU LERNEN

New York (ots/PRNewswire) - Die patentierte KI-Technologie von Yousician liefert Echtzeit-Feedback, während die Spieler versuchen, Riffs, Solos und ihre Lieblings-Metallica-Stücke zu meistern, darunter „Enter Sandman" und „The Unforgiven"

Schnappen Sie sich Ihre Gitarre für eine einmalige Jamsession mit einer der beliebtesten Bands aller Zeiten: METALLICA. Yousician, die weltweit führende Plattform zum Erlernen und Spielen von Musik, startet mit Metallica x Yousician eine brandneue Zusammenarbeit mit Metallica, die drei einsteigerfreundliche Kurse umfasst. Metallica x Yousician bietet ein exklusives Lernerlebnis, bei dem Gitarristen lernen, die Metallica-Songs, die sie lieben, mit der mehrfach mit dem Grammy Award und der Rock & Roll Hall of Fame ausgezeichneten Band zu spielen. Mit exklusiven Tipps von James Hetfield und Kirk Hammett können Metallica-Fans herausfinden, wie sie ihre Lieblingsriffs spielen, in Rhythmus und Leads eintauchen und Geschichten hinter den Kulissen über die musikalische Reise der Band erfahren. Die patentierte KI-Technologie von Yousician gibt dem Spieler Echtzeit-Feedback beim Erlernen von Metallica-Klassikern wie Nothing Else Matters, One, The Unforgiven und Welcome Home (Sanitarium) - insgesamt zehn Lektionen, die alle auf den Original-Master-Tracks der Band basieren. Fans können ab heute auf den ersten Kurs zugreifen, die anderen Kurse werden in den kommenden Wochen folgen, wenn sie sich für Yousician hier anmelden.

Hadley Spanier, Head of Artist Partnerships bei Yousician, sagte: „Die Metallica x Yousician Kurse bringen Gitarristen ganz nah an die Meistermusiker heran, die sie vergöttern. Die Spieler haben die Möglichkeit zu lernen, wie Metallica zu spielen, direkt von Metallica! Der einzigartige Kurs verbindet den unübertroffenen Zugang zur Band mit der KI-Technologie von Yousician, so dass angehende Gitarristen nicht nur von den Meistern lernen können, sondern auch das Feedback erhalten, das sie brauchen, um sich zu verbessern. Die Spieler werden das Gefühl haben, Teil der Band zu sein und an der Seite ihrer Idole zu spielen, während sie versuchen, einige der größten gitarrenbetonten Songs aller Zeiten zu meistern."

Die einzigartigen Metallica x Yousician-Kurse bieten den Fans die Möglichkeit, sich wie ein Mitglied ihrer Lieblingsband zu fühlen, sowie exklusiven Zugang zu den kreativen Prozessen und Einflüssen der Bandmitglieder. Die drei Kurse für Gitarre konzentrieren sich auf Riffs, Lead und Rhythmus und ermöglichen es den Spielern, direkt von James und Kirk zu lernen. Ganz neue Videos mit der Band, die exklusiv für den Kurs erstellt wurden, bieten Tipps und Tricks, die Gitarristen dabei helfen, alles zu lernen - von den Geheimnissen des Downpickings mit James über fantastische Lead-Licks bis hin zur Entdeckung, wie man die Killer-Riffs, die man schon seit Jahren immer wieder hört, wirklich spielt.

Von dort aus können die Spieler diese Erkenntnisse nutzen, um Seite an Seite mit der Band zu lernen und zu spielen, und zwar durch die maßgeschneiderten, KI-gesteuerten interaktiven Lektionen, die unter Verwendung der Original-Master von zehn der größten Hits der Band erstellt wurden: Enter Sandman, Nothing Else Matters, One, Fade to Black, Welcome Home (Sanitarium), The Unforgiven, Battery, Mama Said, Master of Puppets und For Whom the Bell Tolls. Während die Spieler lernen, diese Mega-Rock-Hymnen und -Riffs zu meistern, gibt die patentierte KI-Technologie auf der Yousician-Plattform Echtzeit-Feedback zu ihrer Leistung, so dass sie sich weiter zu ihrem besten Rockstar entwickeln können.

Die Metallica-Kurse geben den Fans nicht nur die Möglichkeit, ihr Spiel an der Seite der Band zu verbessern, sondern enthalten auch Interviews mit allen vier Bandmitgliedern - James Hetfield und Kirk Hammett, Lars Ulrich und Robert Trujillo -, die den Fans einen Einblick in ihren kreativen Prozess, ihre Übungstechniken, ihre Rituale vor den Konzerten und in das Leben als Teil dieser fantastischen Band geben.

Metallica x Yousician ist der neueste Yousician-Kurs, der in Zusammenarbeit mit prominenten Musikern entwickelt wurde. In der Vergangenheit wurden in Zusammenarbeit mit Duolingo bereits Kurse mit den weltweit bekannten Künstlern Jason Mraz und Juanes durchgeführt.

Die von Yousician entwickelte KI-Technologie zur Audioerkennung und interaktive Lerntechniken haben dazu beigetragen, dass die Plattform schnell zur führenden Plattform für das Lernen von Musik wurde. Der Durchbruch im Bereich des digitalen Musiklernens hat Yousician zu mehr als 20 Millionen aktiven monatlichen Nutzern verholfen und große Investoren wie Amazons Alexa Fund, Zynga-Gründer Mark Pincus, Trivago-Mitbegründer Rolf Schromgens und MPL Ventures angezogen.

Informationen zu Yousician :

Yousician ist die weltweit führende Plattform für das Erlernen und Spielen von Musik, angetrieben von der Überzeugung, dass die Welt umso besser wird, je mehr Menschen Musik spielen. Mit insgesamt 20 Millionen monatlichen Nutzern sind die bahnbrechenden Produkte der Plattform, Yousician und GuitarTuna, führend in ihrem Bereich.

Yousician hat die Art und Weise, wie Menschen Musik lernen und spielen, mit einer innovativen Technologie revolutioniert, die Spielern Echtzeit-Feedback gibt. Es bietet interaktives Lernen für Gitarre, Bass, Ukulele, Klavier und Gesang mit Lektionen, Übungen und Liedern.

GuitarTuna ist die Nummer 1 unter den Instrumentenstimmern der Welt und bietet das schnellste, einfachste und genaueste Stimmen zu jeder Zeit und an jedem Ort. Benutzer können über 100 Stimmungen für 15 Instrumente entdecken, einschließlich chromatischer und benutzerdefinierter Optionen. Und GuitarTunas neue Play-Funktion führt die KI-Technologie „Smart Scroll" ein, die es zur bevorzugten Stimm- und Spiel-App für Gitarristen überall macht.

Yousician und GuitarTuna stehen im App Store und im Google Play Store zum Download bereit. Die Yousician-Plattform kann auf jedem Telefon, Tablet, Laptop oder Desktop genutzt werden. GuitarTuna ist auf allen mobilen Geräten und Tablets verfügbar.

