Bitget will mit Social Trading die Art und Weise verändern, wie Menschen miteinander in Kontakt treten und handeln

Singapur (ots/PRNewswire) - Führend mit One-Click Copy Trade und darüber hinaus

Die führende globale Derivatbörse Bitget hat die Produktinnovation schon immer in den Mittelpunkt ihres Interesses gestellt.

Da soziale Medien und Messenger-Plattformen zu einem integralen Bestandteil des Lebens der Menschen werden, sei es beruflich oder privat, gibt es keinen Grund, warum Krypto-Investitionen nicht einbezogen werden sollten. Social Trading ermöglicht es, mit anderen Händlern zu interagieren, sie zu beobachten und die Strategien erfahrenerer Kollegen zu verfolgen oder auszuführen. Social Trading maximiert auch das eigene Handelspotenzial mit ein wenig Hilfe von jemandem, der mehr Erfahrung hat.

Seit seiner Einführung im Mai 2020 hat One-Click Copy Trade die Grenzen der Handelsmuster gesprengt und die Kluft zwischen Tradern aus allen Teilen der Welt überbrückt. So wurde ein soziales Handelsmuster in den Kern von Bitget geschmiedet, wo Anhänger und Händler ohne Grenzen interagieren und ihren eigenen, vernetzten Weg zur finanziellen Freiheit gehen können. Bis heute hat Bitget's One-Click Copy Trade mehr als 27.000 professionelle Trader mit etwa einer Million Followern angezogen. Darüber hinaus haben Copy-Trader auf der Plattform insgesamt über 1 Milliarde Dollar verdient, während Follower zusammen über 1,56 Milliarden Dollar erwirtschaftet haben.

In enger Anlehnung an das Konzept des sozialen Handels wird Bitget auf eine offene Strategieplattform im Jahr 2022 hinarbeiten. Der erste Schritt ist die Einführung des Grid-Trading, einer Art quantitativer Handelsstrategie, die darauf abzielt, die Renditen in einem Markt mit einer gewissen Bandbreite zu maximieren. Der Nutzer legt einfach eine Preisspanne für den automatischen Handelsroboter fest, stellt ein, wie viele Raster er haben möchte, und solange der Preis innerhalb der festgelegten Spanne bleibt, verkauft der Bot je nach Einstellung einen Teil, wenn der Preis steigt, oder kauft einen Teil, wenn er schrittweise sinkt.

Gracy Chen, Geschäftsführerin von Bitget, sagte: „Social Trading nutzt unser angeborenes Bedürfnis nach Verbundenheit, sei es durch Teilen, Feiern oder sogar Trübsalblasen in Gesellschaft anderer, während wir handeln. Hier bei Bitget ist unser Flaggschiff, One-Click Copy Trade, nichts weniger als ein Pionier im Social Trading. Darüber hinaus weisen Copy Trading und Grid Trading den Weg zum vollen Potenzial des Social Trading und ermöglichen es Nutzern, KOLs und professionellen Händlern, Informationen frei auszutauschen, verschiedene Handelsmuster zu übernehmen und Strategien zu ihrem eigenen Vorteil zu optimieren, was langfristig das Fundament des Bitget-Ökosystems weiter stärkt."

