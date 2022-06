Zorba/Grüne zum E-Sports-Bericht: Ergebnisse nun in konkretes Handeln übersetzen

E-Sports-Bericht wurde heute im Nationalrat präsentiert

Wien (OTS) - „Der E-Sports-Bericht ist das Ergebnis von 300 Sitzungsstunden konstruktiver und wertschätzender Zusammenarbeit zwischen Politik und Stakeholdern. Ich möchte mich bei allen Beteiligten für den engagierten Austausch bedanken, insbesondere beim E-Sports Verband ESVÖ und dessen Präsidenten Stefan Baloh“, freut sich Süleyman Zorba, Digitalisierungssprecher der Grünen.

Für Zorba sind die weiteren Schritte nun entscheidend: „Der E-Sports-Bericht enthält Handlungsempfehlungen für die wichtigsten Spannungsfelder der Thematik. Jetzt geht es darum, die Ergebnisse in konkretes Handeln zu übersetzen. Wenn wir weiter so konstruktiv und engagiert an dem Thema bleiben wie bisher, sind wir am besten Weg dem E-Sport endlich die Anerkennung zu zollen, die er verdient.“

