„Runder Tisch“ mit Tarek Leitner: Wie treffsicher ist das Anti-Teuerungspaket?

Heute, am 14. Juni, um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Das heute von der Regierung vorgestellte Anti-Teuerungspaket enthält Sofortmaßnahmen von fünf Milliarden Euro und eine Milliarde für die Wirtschaft; langfristig sogar ein Volumen von 28 Milliarden Euro. Setzen diese Maßnahmen an den richtigen Stellen an und können sie tatsächlich breite Teile der Bevölkerung schnell und unbürokratisch entlasten? Und wie sollen diese Entlastungen finanziert werden?

Dazu diskutieren heute, am Dienstag, dem 14. Juni 2022, um 22.30 Uhr in ORF 2 bei Tarek Leitner am „Runden Tisch“:

Karlheinz Kopf,

Finanzsprecher ÖVP

Kai Jan Krainer,

Finanzsprecher SPÖ

Dagmar Belakowitsch,

Sozialsprecherin FPÖ

Markus Koza,

Sozialsprecher Grüne

Gerald Loacker,

Sozial und Wirtschaftssprecher NEOS

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at