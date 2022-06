SPÖ-Köllner: Lob für Coronahilfen an den Sport, Kritik für Fördermissbrauch durch die ÖVP

ÖVP-Seniorenbund hat zwei Mio. Euro an NPO-Geldern missbräuchlich bezogen – Steuergeld muss zurückbezahlt werden

Wien (OTS/SK) - Lob, aber auch Kritik in Richtung Vizekanzler Kogler, formulierte SPÖ-Sportsprecher Maximilian Köllner bei der heutigen Sitzung des Nationalrates zum Thema Coronahilfen für gemeinnützige Vereine. „Es ist uns gemeinsam gelungen, dass auch Sportvereine Hilfszahlungen aus dem Corona-Topf für Non-Profit-Organisationen bekommen haben. Das ist gut und wichtig, denn Sportvereine fördern die Gesundheit im Land und sind wichtig für das gesellschaftliche Leben. Durch eine unkomplizierte Beantragung ist das Geld rasch beim Sport angekommen. Das gemeinsames Ansinnen zeigt: Sport verbindet“, so Köllner. Der SPÖ-Sportsprecher prangerte jedoch gleichzeitig den Missbrauch der Gelder aus diesem Topf durch den ÖVP-Seniorenbund, der in Oberösterreich zwei Millionen an NPO-Gelder ausbezahlt bekam, scharf an. ****

„Offensichtlich haben die Kontrollinstrumente nicht überall gegriffen und es kam zu einem unerhörten Fördermissbrauch seitens des ÖVP-Seniorenbundes in Oberösterreich. Die ÖVP hat über den Umweg des Seniorenbundes zwei Millionen Euro unrechtmäßig aus dem NPO-Topf bezogen. Das führt zur Frage in Richtung Kanzlerpartei: Warum schafft sie einen gesetzlichen Rahmen, wenn sie sich selbst nicht daran hält?“, so die Kritik des SPÖ-Abgeordneten.

Abschließend forderte Köllner die Regierung – allen voran den zuständigen Vizekanzler und Sportminister Kogler – auf, das unsägliche Thema rasch abzuschließen: „Sorgen Sie dafür, dass die unrechtmäßig bezogenen Steuergelder aus dem NPO-Fonds rasch zurückgezahlt werden. Das Geld könnte in wichtige Projekte für den Sport fließen. Denn neben den Auswirkungen von Corona haben auch Sportvereine unter der Teuerung zu leiden. Angesichts der gestiegenen Energiepreise wäre es zum Beispiel eine gute Option, mit dem Geld Vereine beim Umstieg auf alternative Energieformen zu unterstützen und finanzielle Anreize zu schaffen“, so Köllners abschließender Appell. (Schluss) sr/lp

