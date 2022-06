Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von der Sommerakademie Motten bis zur Sommernachtsgala in St. Pölten

St. Pölten (OTS/NLK) - Zur offiziellen Eröffnung der diesjährigen Sommerakademie Motten spielt morgen, Mittwoch, 15. Juni, ab 19 Uhr im Seminarhaus Motten das Quintett Troi auf. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter 0664/4118061 und www.sommerakademiemotten.at.

Ebenfalls morgen, Mittwoch, 15. Juni, findet ab 19.30 Uhr im Berghotel Tulbingerkogel die 10. Tullnerfelder Künstlergala zugunsten von „Licht ins Dunkel“ mit Willi Dussmann, Eva Radinger, dem Jugend Symphonieorchester Tulln unter der Leitung von Hans Peter Manser u. a. statt. Nähere Informationen und Karten unter 0699/11351177 und www.donaukulturmagazin.com.

Morgen, Mittwoch, 15. Juni, wird auch in Bad Fischau bei freiem Eintritt zur „Kunst-Mond-Nacht“ geladen: Gestartet wird der musikalisch-literarische „Moonwalk“ um 18.30 Uhr mit dem Duo Csaikl/Dolezal und „Warten auf den Mond“ vor der Sala Terrena des Schlosses, ab 19.30 Uhr gestalten das Streichensemble und der Chorus 7C Hegelgasse aus Wien in der Pfarrkirche eine sakrale Serenade. Ab 20.30 Uhr gibt es im Steinhäuschen unter dem Motto „Der Mond im Steinhäuschen“ Volks- und Wienerlieder, zurück im Schloss heißt es ab 20.30 Uhr mit Chor, Streichensemble und einer Lesung von Christian Kössler „Der Mond ist (endlich) aufgegangen", ehe ab 22.30 Uhr „Der Mond geht ab" mit swingendem Viscaia Jazz den Abend beschließt. Für Samstag, 2. Juli, ist dann ab 20 Uhr im Schlosspark ein Open-Air-Konzert von ARTETT inklusive Präsentation der neuen Produktion „Jimmi tanzt“ angekündigt. Nähere Informationen bzw. Karten beim Forum Bad Fischau-Brunn unter 0664/4418770, e-mail art @ schloss-fischau.at und www.schloss-fischau.at.

Die Reihe „Kultur in Langenloiser Höfen“ bringt morgen, Mittwoch, 15. Juni, ab 20 Uhr im Hof der Raiffeisenbank Swing und Jazz u. a. mit The Jammings, The Unterlagsreben und der Raika Dixie Band. Am Freitag, 17. Juni, geben dann die Wiener Sängerknaben ab 19 Uhr erstmals ein Konzert in der Gartenarena der Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern. Am Donnerstag, 23., und Freitag, 24. Juni, ist hier dann jeweils ab 19 Uhr „Stadlzeit“ – mit dabei sind Andy Borg, Patrick Lindner und die Wolfgang Lindner Band. Am Samstag, 25. Juni, präsentiert Petra Brandl ab 19.30 Uhr im Garten der Festhalle Zöbing „Lieder durch die Jahrzehnte“ von ABBA bis Brian Adams. Am Samstag, 2. Juli, schließlich heißt es ab 18 Uhr auf Schloss Haindorf mit Edmund & Onk Lou „Langenlois bloomt“. Nähere Informationen und Karten bei den Kittenberger Erlebnisgärten unter 02734/8228 bzw. bei Kultur Langenlois unter 02734/3450 und www.langenlois.at.

Mit einem Gedächtniskonzert und Musik von Franz Schubert, Ludwig van Beethoven und Josef Suk setzen Janna Polyzoides, Thomas Selditz sowie Jasna und Wilhelm A. Hübner am Donnerstag, 16. Juni, ab 11 Uhr im Schloss Ernstbrunn die diesjährigen „Con Anima“ Musiktage Ernstbrunn fort. Noch am selben Tag gibt es ab 18 Uhr im Schloss mit „G‘schichtln aus Wien“ die Uraufführung von sechs Sonaten für Violine Solo von und mit Bernd Gradwohl. Die beiden letzten Programmpunkte im Schloss sind am Freitag, 17. Juni, ab 19 Uhr das Gesprächskonzert „Freundschaft in der Musik“ mit Philipp Blom, Reinhard Latzko und Hartmut Schneider sowie am Samstag, 18. Juni, ab 16 Uhr das Schlossfest samt musikalischem Finale ab 20 Uhr mit Christian Altenburger, Zuzanna Budzynska, Liliya Nigamedzyanova und Reinhard Latzko, die sich Pjotr Iljitsch Tschaikowsky widmen. Nähere Informationen und Karten unter 0664/4726024, e-mail office @ conanima.at bzw. conanima.festival @ a1.net und www.conanima.at.

Am neuen Dorfplatz in Reinsberg geht am Donnerstag, 16. Juni, ab 19.30 Uhr das Sommernachtskonzert des Musikvereins Reinsberg mit der Trachenkapelle Reinsberg, der Minimusi und Hans Gansch über die Bühne; Eintritt: freie Spende. Am Samstag, 18. Juni, erklingen dann ab 15 Uhr „Herztöne“: Das „Aufgeigen rund um die Burg“ präsentiert diesmal das Mostviertler Duo Andreas Fasching und Franz Schaufler, Black Market Tune mit ihrem aktuellen Programm „Drifters & Vagabonds" sowie Die Tanzgeiger. Am Sonntag, 19. Juni, umrahmt dann noch ein Frühschoppen des Musikvereins Reinsberg das traditionelle Reinsberger Dorffest. Nähere Informationen bzw. Karten beim Kulturdorf Reinsberg unter 07487/21388, e-mail office @ reinsberg.at und www.kulturdorf.reinsberg.at.

Am Freitag, 17. Juni, spielt die Beatles Tribute Band ab 20 Uhr im Kulturhaus Gmünd ihr „The Beatles Revival“ mit allen Hits von „All You Need Is Love“ bis „Getting Better“. Nähere Informationen unter 0664/1505348, Thomas Samhaber; Karten unter e-mail office @ ild.cc und www.prechody.eu.

„Eine recht angenehme Harmonie“ erklingt am Samstag, 18. Juni, ab 20 Uhr im Stiftshof von Seitenstetten, wenn die Barucco Harmonie Musik für Bläser von Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn und Johann Nepomuk Hummel auf historischen Instrumenten spielt. Nähere Informationen und Karten unter 07477/42300-0, e-mail kultur @ stift-seitenstetten.at und www.stift-seitenstetten.at.

Am Samstag, 18. Juni, holt auch Sigrid Horn gemeinsam mit Sarah Metzler und Bernhard Scheiblauer ab 19.30 Uhr im Truckerhaus Gutenbrunn ihr ursprünglich 2021 geplantes Konzert „I bleib do“ mit Mostviertler Dialektsongs nach. Nähere Informationen und Karten bei der Kulturinitiative Weinsbergerwald unter 0664/3728912 und www.truckerhaus.at.

Ebenfalls am Samstag, 18. Juni, präsentieren Michaela Rabitsch und Robert Pawlik ab 14 Uhr auf der Gemeindealpe bei Mitterbach ihre „Balkan Connection“. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 03882/41720, e-mail info @ niederoesterreichbahnen.at und www.gemeindealpe.at.

Im Kulturzentrum Hacker Haus in Bad Erlach begibt sich Erich Zib mit seiner Schrammelharmonika am Samstag, 18. Juni, ab 18.30 Uhr auf die Spuren jüdischer Wienerliedkomponisten von China bis Kentucky. Nähere Informationen und Karten unter 0664/3147991 und e-mail office @ hacker-haus.at.

Am Samstag, 18. Juni, spielt auch SyrnauTen, die All Star Big Band aus dem Waldviertel, ab 20.15 Uhr im Wald4tler Hoftheater in Pürbach Musik von David Bowie über Prince und Falco bis Lenny Kravitz. Nähere Informationen und Karten beim Wald4tler Hoftheater Pürbach unter 02853/78469, e-mail office @ hoftheater.at und www.hoftheater.at.

Der Sportklub Tulbing lädt am Samstag, 18. Juni, ab 20 Uhr zu einer Austropop-Party mit „DIE3“ inklusive Präsentation des neuen Albums „Bei uns daham“ in das VAZ Tulbing. Nähere Informationen und Karten unter 0699/11723248, e-mail mvm @ donaukultur.com und https://bit.ly/39s6PUQ.

Im Rahmen der Konzertreihe „Summa Frisch“ im Museum Gugging spielen am Samstag, 18. Juni, ab 19.30 Uhr die Wienerlied-Gruppe Die Strottern und am Sonntag, 19. Juni, ab 13.30 Uhr bei freiem Eintritt der Songwriter und Top-Slide-Gittarist Gottfried Gfrerer sowie der Blues-Songwriter Ripoff Raskolnikov auf. Nähere Informationen bzw. Karten unter 02243/87087, e-mail loschy @ gugging.org und www.museumgugging.at.

In den Kasematten von Wiener Neustadt beschließt das Wiener Kammer-Orchester unter der Leitung von Dorothy Khadem-Missagh mit „Zurück in die Zukunft“ am Sonntag, 19. Juni, den diesjährigen „Beethoven Frühling“. Ab 11 Uhr gelangen dabei Wolfgang Amadeus Mozarts Klavierkonzert in c-moll KV 491, Ludwig van Beethovens Romanze für Violine in F-Dur op. 50 und Edvard Griegs Suite „Aus Holbergs Zeit“ op. 40 zur Aufführung; Solisten sind Jiyoon Lee und Dorothy Khadem-Missagh. Nähere Informationen unter e-mail office @ beethovenfruehling.at und www.beethovenfruehling.at; Karten unter 02622/373-311 bzw. -933, e-mail office @ kasematten-wn.at und www.kasematten-wn.at bzw. www.webshop-wn.at.

Unter dem Motto „Wenn die Musen sprechen ...“ findet am Sonntag, 19. Juni, ab 18.30 Uhr im Festsaal Falkenstein ein Friedenskonzert für die Ukraine mit Kompositionen von Giuseppe Verdi, Johannes Brahms, Robert Schumann, Vincenzo Bellini, Antonín Dvořák, Georges Bizet und Gioachino Rossini statt. Eintritt: freie Spende zugunsten Ukraine-Hilfsorganisationen. Nähere Informationen bei der Marktgemeinde Falkenstein unter 02554/85340; Karten unter e-mail musen @ einsommernachtstraum.at.

Auf Schloss Grafenegg wird am Sonntag, 19. Juni, unter dem Motto „Alles Märchen!“ zu einem Familientag mit einer Vielzahl von Konzerten, Workshops und Erlebnisstationen für die ganze Familie geladen. Eingerahmt wird der Tag von zwei Familienkonzerten des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich: Zum Auftakt ist ab 11 Uhr im Auditorium Igor Strawinskys Ballett „Petruschka“ mit dem spanischen Puppenspielensemble Per Poc zu erleben, ab 16 Uhr begleitet das Orchester unter der Leitung von Azis Sadikovic auf der Bühne des Wolkenturms die interaktive Performance „Der märchenhafte Garten“ mit Stücken von Maurice Ravel und Matthias Werner. Weitere musikalische Höhepunkte bilden „Das etwas andere Ritterturnier“ mit dem Posaunenquartett Trombone Attraction ab 12 und 14 Uhr im Schlosshof sowie weitere Konzertformaten im Schlosspark und in der Reitschule. Am Donnerstag, 23., und Freitag, 24. Juni, eröffnet dann jeweils ab 20.15 Uhr die Sommernachtsgala die Sommersaison am Wolkenturm. Für die diesjährige Gala hat Rudolf Buchbinder die deutsche Sopranistin Marlis Petersen, den uruguayisch-spanischen Bassbariton Erwin Schrott und die Trompetenvirtuosin Selina Ott eingeladen. Gemeinsam mit dem Tonkünstler-Orchester unter der Leitung von Chefdirigent Yutaka Sado gestalten sie ein Programm mit bekannten Melodien und Arien von Richard Strauss über Wolfgang Mozarts „Don Giovanni“ und Charles Gounods „Faust“ bis zu „Bésame mucho“ von Consuelo Veláquez. Das erste Sommerkonzert widmet sich dann am Samstag, 2. Juli, ab 20 Uhr im Wolkenturm der „Spanischen Lebensfreude“ mit Maurice Ravels „Boléro“ als Höhepunkt eines musikalischen Besuchs des Tonkünstler-Orchesters unter Domingo Hindoyan und der Violinistin María Dueñas in Spanien. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail tickets @ grafenegg.com und www.grafenegg.com.

„Beschwingt in den Sommer“ geht es mit der Stadtkapelle Gloggnitz am Sonntag, 19. Juni, ab 18 Uhr auf der Sommerbühne Schloss Gloggnitz. Am Mittwoch, 22. Juni, folgt hier ab 19.30 Uhr eine „Irish Folk Night“ mit Na Mahones o Inis Beag, am Freitag, 24. Juni, ab 19.30 Uhr ein Rock'n‘Roll Konzert mit Andy Lee Lang und „Mozart-Rock“, am Sonntag, 26. Juni, ab 18 Uhr Volksmusik mit der Schwarzataler Saitenmusi, am Mittwoch, 29. Juni, ab 19 Uhr Kärntner Lieder für Chor, Chor und Solisten von Thomas Koschat u. a. des Vokalensembles Kärnten unter dem Motto „In da Sunnaseitn“, am Freitag, 1. Juli, ab 20 Uhr Safer Six mit dem „Sound of Cinema“ und am Sonntag, 3. Juli, ab 18 Uhr die musikalische Reise „Begegnungen“ von Ursula Slawicek und Band durch die amerikanische Musik der 1940er- bis -60er-Jahre. Nähere Informationen und Karten unter 02662/44828, e-mail office @ netzwerk-gloggnitz.at und www.moz-art.net.

Am Dienstag, 21. Juni, steht im Schlosskeller Staatz die Musikrevue „Die Liebe ist ein seltsames Spiel“ von Josef Teufelhart, Fritz Kager und Manfred Rohrböck auf dem Programm. Am Dienstag, 5. Juli, gibt es dann „Lieblingslieder, die ins Ohr gehen“ mit dem Terzett Freudengesang, Rosemarie Höß, Petra Rutschka und Simone Haas. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 0664/5566398, e-mail kulturzentrum.staatz @ gmail.com und www.staatz.at.

Am Mittwoch, 22. Juni, spielt die BIG.MDW.Band, die Big Band der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, ab 19.30 Uhr im Theater am Steg in Baden „The Music of Weather Report" aus den Feder von Joe Zawinul, Vince Mendoza, Mike Tomaro, Daryl McKenzie, Hans Salomon und Markus Geiselhart. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Zum Abschluss der Frühjahrssaison lädt die Volkskultur Niederösterreich am Donnerstag, 23. Juni, ab 19.30 Uhr zu einem von den Tanzhausgeigern und Hermann Fritz gestalteten Tanzmusik-Abend in das Haus der Regionen in Krems/Stein. Nähere Informationen und Karten beim Haus der Regionen unter 02732/850 15, e-mail ticket @ volkskulturnoe.at und www.volkskulturnoe.at.

Auf der Dachterrasse der Kasematten von Wiener Neustadt finden am Donnerstag, 23., und Freitag, 24. Juni, unter dem Motto „Jazz am Dach“ zwei Open-Air-Konzerte statt: Der erste Tag gehört mit der BORG.big.band, der Big Band der Josef Matthias Hauer Musikschule und der Crazy Hauer Big Band den Big Bands, der zweite mit der School of Drums, dem Rich Art Ensemble, der Gerald Gradwohl Group und der Affäre Dreyfuss den Groovy Groups; Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Am Donnerstag, 30. Juni, ergründet dann Cornelius Obonya im letzten Teil der „Pilgerfahrt zu Beethoven“ unter dem Titel „Unendlichkeit“ die Zusammenhänge zwischen Thomas Mann und Ludwig van Beethoven, während Florian Krumpöck Ludwig van Beethovens Sonaten für Klavier Nr. 31 in As-Dur op. 110 und Nr. 32 in c-moll op.111 spielt; inklusive Vorprogramm beginnt das Konzert um 18.30 Uhr. Nähere Informationen unter 02622/373-311 bzw. -933, e-mail office @ kasematten-wn.at und www.kasematten-wn.at; Karten unter www.webshop-wn.at.

Im Alten Depot in Mistelbach sind am Freitag, 24. Juni, ab 19.30 Uhr Betty Semper & The Fonkvibrators zu Gast. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Jazz im Spannungsfeld zwischen 20th-Century-Harmony, Standards in zeitgemäßen Ausdrucksformen und freier Improvisation spielt die Gruppe PAN TAU - X Triomobile am Freitag, 24. Juni, ab 17.30 Uhr bei einem Gartenkonzert in Klosterneuburg. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter 0699/11819226 und www.gartenkonzerte.at.

Beim dreitägigen „Konzerthaus Weinviertel-Festival“ im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf sorgen The Henry Girls (Freitag, 24. Juni, ab 19.30 Uhr), Connla (Samstag, 25. Juni, ab 19.30 Uhr) sowie Teresa Horgan & Michael Coult (Sonntag, 26. Juni, ab 11 Uhr) für irisches Feeling. Nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/2204-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

Beim „Klapp:ing“ auf der Sommerbühne Weitra spielen am Freitag, 24. Juni, The Most Company Brass Pop, am Samstag, 25. Juni, Color The Night Indie-Pop, am Freitag, 1. Juli, das Thomas Faulhaber Quartett Groovy Jazz und am Samstag, 2. Juli, Andy Baum, Christian Becker und Band alte und neue Hits. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; Eintritt:

freie Spende. Nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Weitra unter 02856/5006-52, e-mail saskia.kaas @ weitra.gv.at und www.weitra.gv.at bzw. www.werk-stadt-weitra.com.

Im Kolomanisaal von Stift Melk spielt das Kammerorchester Waidhofen unter Wolfgang Sobotka am Samstag, 25. Juni, ab 19.30 Uhr Franz Schuberts Symphonie Nr. 5 in B-Dur D 485, Wolfgang Amadeus Mozarts Konzert für Horn und Orchester Nr. 3 in Es-Dur KV 447 und Joseph Haydns Symphonie Nr. 104 in D-Dur, die „Londoner“; Solist ist der Hornist Walter Reitbauer. Nähere Informationen und Karten beim Stift Melk unter 02752/555-230, e-mail kultur @ stiftmelk.at und www.stiftmelk.at.

Am Samstag, 25. Juni, veranstaltet auch die „babü” in Wolkersdorf ab 20.30 „The Lower Austrian Jam-Session“ mit Lehrkräften der Musikschule Wolkersdorf und weiterer benachbarter Musikschulen. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen in der „babü” Wolkersdorf unter 02245/4304, e-mail babue.wolkersdorf @ gmx.at und www.babue.com.

Unter dem Titel „Komponist: Mensch, Ort: Welt, Jahr: 2020“ präsentiert die Gitarristin und Liedermacherin Angela Mair am Samstag, 25. Juni, ab 18 Uhr im Restaurant KURZ mal da in Gramatneusiedl Werke von Komponisten unterschiedlicher Kulturen und Herkunft. Karten unter e-mail alpenlax @ gmx.at; nähere Informationen unter 0699/19241189 und www.alpenlax.com.

Im Heizhaus des Eisenbahnmuseums in Strasshof wiederholt die Gruppe PAN TAU - X Triomobile am Samstag, 25. Juni, ab 18 Uhr ihr Konzert mit Jazz im Spannungsfeld zwischen 20th-Century-Harmony, Standards in zeitgemäßen Ausdrucksformen und freier Improvisation. Karten unter www.culturall.com; nähere Informationen unter 0676/7273652 und www.architektur-hoeren.at.

Die „Haydnregion Niederösterreich“ widmet sich am Sonntag, 26. Juni, ab 19.30 Uhr im Haydn-Geburtshaus in Rohrau unter dem Motto „America Latina“ dem Streichquartett op. 103 von Joseph Haydn, dem Streichquartett Nr. 1 von Hector Villalobos sowie weiterer Kammermusik aus Lateinamerika von Mauricio Galeano, Astor Piazzolla u. a. Nähere Informationen und Karten unter 02164/2268, e-mail tickets @ haydnregion-noe.at und www.haydnregion-noe.at.

Am Dienstag, 28. Juni, treten Randy Brecker, Billy Cobham, Bill Evans, Niels Lan Doky und Linley Marthe als Modern Standards Supergroup ab 20 Uhr bei einem Konzert im Cinema Paradiso St. Pölten auf. Am Freitag, 1. Juli, folgt – bereits im Rahmen des Cinema-Paradiso-Open-Air am Rathausplatz – ab 20.30 Uhr ein Auftritt von Granada mit ihrem neuen Album „Unter Umständen“. Nähere Informationen und Karten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Im VAZ St. Pölten wiederum laden The Ridin’ Dudes am Donnerstag, 30. Juni, ab 19.30 Uhr gemeinsam mit Dennis Jale und dem Symphony Orchester des MSV Amstetten zu „The Las Vegas Show“, in der sie u. a. die Vegas-Show von Elvis Presley wiederauferstehen lassen. Nähere Informationen und Karten beim VAZ unter 02742/71400, e-mail ticket @ vaz.at und www.vaz.at.

Einen „Versuch über das Reisen und Ruhen“ nennt das Ensemble Klingekunst seine jüngste CD mit Werken von Georg Christoph Wagenseil, Leopold Hoffmann, Joseph Anton Steffan und Georg Philipp Telemann, die am Freitag, 1. Juli, ab 18 Uhr im Refektorium der Kartause Mauerbach vorgestellt wird. Nähere Informationen und Karten unter 01/53415-850500, e-mail mauerbach @ bda.gv.at und www.bda.gv.at.

Zeitgenössischen Tanz auf moderne Folkmusik lässt die Bühnenperformance „Traveller“ der Band Black Market Tune und der Solotänzer von freitanz am Samstag, 2. Juli, ab 19.30 Uhr im Clublokal IGEL in Waidhofen an der Thaya treffen. Nähere Informationen und Karten beim Folk-Club Waidhofen unter 0664/3733150 und www.folkclub.at.

Schließlich bestreiten die Sopranistinnen Natalia Ushakova und Yulia Savrasova, das Kaiserwalzerorchester unter David Holzinger und das Europaballett St. Pölten am Sonntag, 3. Juli, ab 19.30 Uhr im Rahmen des St. Pöltner Sommerfestivals „SommerTheaterPark“ eine Sommernachtsgala mit Musik quer durch die Welt der Oper. Nähere Informationen und Karten unter 02742/230000; e-mail karten @ sommertheaterpark.at und www.sommertheaterpark.at.

