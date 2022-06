Müller Digitalisierungskonzept weiter ausgebaut

Der Postbote bringt’s – nun auch in Österreich

Ulm (ots) - Der Müller Onlineshop erfreut sich dank vieler Neuerungen größter Beliebtheit. Seit Ende 2020 werden deutsche Kunden bereits mit Home Delivery Lieferungen glücklich gemacht. Für Österreich übernimmt das ab Juni 2022 die Post AT. Für Kunden ohne örtliche Filiale wird damit ein Zugang geschaffen. Zudem profitieren die österreichischen Standorte von einem verbreiterten Warenangebot und Aktionen.

Der Müller Onlineshop befindet sich im stetigen Wandel. Seit 2020 können sich deutsche Kunden ihre Bestellungen ganz bequem nach Hause liefern lassen. Das sorgte für Hochstimmung. Deutlich mehr Bestellungen gehen nun ein. Die üppige Auswahl aus rund 40.000 verfügbaren Topartikeln sorgt außerdem dafür, dass sich der Gesamtwert pro Bon signifikant erhöhte. Grund genug, den Service auszuweiten.

Österreichischen Markt ausbauen

Mit derzeit 96 Standorten ist das Netz der Müller Filialen in Österreich solide ausgebaut, wird sogar stetig erweitert. Um die Nachfrage nach weiteren Shopping Möglichkeiten und entsprechend den Servicegedanken zu stillen, wurde 2019 der Onlineshop auch für Österreich angeboten, vorerst mit Click & Collect Abholung. Ab Juni 2022 können sich österreichische Kunden die Topartikel aus verschiedenen Sortimenten nun ebenfalls direkt nach Hause liefern lassen. So erhalten Kunden mit kleineren Filialen vor Ort Zugang zu einem größeren Produktsortiment und maßgeschneiderten Online-Angeboten; und das unabhängig von Öffnungszeiten. Für einen komfortablen Online-Einkauf stellt das Ulmer Handelsunternehmen mehrere Zahlungsmöglichkeiten wie Lastschrift, Sofortüberweisung, Kreditkarte und Rechnung mit 14-tägigem Zahlungsziel zur Verfügung. Die Zustellung erfolgt hierbei über die österreichische Post. Gerade Regionen mit einer kleineren Filialdichte kommt dieser Service zugute.

Digitalisierungsstrategie geht auf

2019 präsentierte die Ulmer Geschäftsführung ein Paket an Maßnahmen, um das familiengeführte Unternehmen leistungsstark für die Zukunft zu rüsten. Seit dem Eintritt in den Onlinemarkt konnten bereits drei Click & Collect Shops etabliert und nun zwei dieser Shops um den Home-Delivery-Service erweitert werden. Mit dem erfolgreichen Ausbau des Onlinehandels erreicht das Unternehmen nach Einführung der Müller App und dem Bezahlsystem MüllerPay einen weiteren Meilenstein.

Über Müller Holding GmbH & Co. KG. Die Müller Holding GmbH & Co. KG ist europaweit in sieben Ländern mit fast 900 Filialen vertreten. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 35.000 Mitarbeiter und rund 800 Auszubildende. Seit Juni 2019 ist neben dem Firmengründer Erwin Müller der Handelsexperte Dr. Günther Helm in die Geschäftsführung eingetreten, der den Generationenwechsel bei Müller vorantreiben soll. Müller führt rund 190.000 Artikel in den Bereichen Parfümerie, Drogerie, Schreibwaren, Spielwaren, Haushalt & Ambiente, Multimedia, Naturkosmetik, Bio-Nahrung, Handarbeit, Strümpfe, Tiershop und Genusswelten.

