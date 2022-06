Die Tierleid-Kritik an SPAR reißt nicht ab

VGT protestiert lautstark in Salzburg und morgen in Wien I.

Wien (OTS) - Heute informiert der VGT vor der SPAR-Zentrale in Salzburg, morgen wird die grausige Wahrheit vor der Nobel-Filiale in Wien präsentiert. Die Konsument:innen sollen wissen, aus welch ekelhafter Herkunft ihr AMA-Fleisch stammt!



Der SPAR-Werbehammer schlägt erbarmungslos zu und trifft die Konsument:innen unerwartet. Mehr als 90 % der Konsument:innen wollen laut aktueller Umfrage kein Fleisch von Schweinen aus tierquälerischer Intensivtierhaltung mit Vollspaltenböden. Aber trotzdem wird ihnen dieses von Lebensmittelmärkten wie SPAR aufgezwungen. Die millionenstarke Werbemaschinerie hämmert und hämmert es immer wieder in die Köpfe der Menschen: billig und billiger soll es sein, die Qualität sei gesichert und die Herkunft garantiert.

Warum lassen sich die Käufer:innen in die Irre führen?

Vertreter:innen der Fleisch-Industrie zeigen immer wieder auf die niedrigen Verkaufszahlen und bestätigen damit den Erfolg der Täuschungs-Taktik. Im Glauben daran, hohe Qualität zu bekommen, greifen viele Konsument:innen zum "normalen" Fleisch mit der AMA-Grafik, anstatt zu Fleisch aus artgemäßer Tierhaltung. Durch die Aufklärungskampagne des VGT sollen Konsument:innen davor geschützt werden, gutgläubig Tierleid zu genießen.



David Richter vom VGT: "Die Zeit ist reif für Veränderung! Lange genug mussten die Konsument:innen als Sündenböcke für das Versagen der Politik und der verantwortungslosen Billig-Fleisch-Kampagnen des Lebensmittelhandels herhalten. Endlich wissen die Menschen über das Leid der Schweine auf Vollspaltenboden Bescheid, jetzt müssen die Konsument:innen nur noch erfahren, hinter welchen bunten Produktaufklebern die grausame Realität versteckt wird. Wir informieren tatkräftig!"



Protest vor SPAR

Präsentation zahlreicher Fotos von Schweinen auf Vollspaltenboden

