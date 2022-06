Disoski/Neßler: Anti-Teuerungspaket bringt wichtige Maßnahmen für Frauen und Familien

Grüne Handschrift in Finanzhilfen gegen Inflation und Armutsgefährdung

Wien (OTS) - „Wir begrüßen das heute von der Bundesregierung vorgestellte, groß angelegte Anti-Teuerungspaket nachdrücklich. Es enthält eine Vielzahl an Unterstützungsmaßnahmen, die insbesondere Frauen und Familien entlasten. Die Bundesregierung setzt wichtige Maßnahmen für Personen mit kleinen und mittleren Einkommen und schützt sie damit vor dem Abrutschen in die inflationsbedingte Armut“, sagen Meri Disoski, stellvertretende Klubobfrau und Frauensprecherin der Grünen und Barbara Neßler, Grüne Kinder- und Familiensprecherin.

„Die heute verabschiedeten Maßnahmen helfen dort, wo es am dringendsten nötig ist, nämlich bei Personen mit kleineren Einkommen oder kleineren Pensionen. Das sind in Österreich meist Frauen. Besonders jene mit Kindern oder pflegebedürftigen Personen spüren die steigenden Mehrkosten am stärksten. Hier setzt das Anti-Teuerungspaket an und unterstützt unter anderem durch den erhöhten Klimabonus, den Teuerungsabsetzbetrag oder den Kindermehrbetrag besonders jene, die das Geld am dringendsten benötigen. Für eine Alleinerziehende mit zwei Kindern und einem Bruttoeinkommen von 2000 Euro kommen hier kurzfristig bis zu 2.135 Euro Entlastung hinzu. Das ist ein Meilenstein im Bereich der Unterstützung von Frauen mit Kindern und der Beweis, dass wir Grüne jene sehen und unterstützen, die in den letzten Koalitionen immer wieder übersehen wurden", kommentiert Disoski.



Auch Barbara Neßler, Kinder- und Familiensprecherin der Grünen, freut sich über das umfassende, nachhaltige Paket: "Heute ist ein wirklich guter Tag für Familien in Österreich. Ich freue mich besonders, dass die seit vielen Jahren geforderte Valorisierung der Sozialleistungen nun endlich umgesetzt wird. Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld und Studienbeihilfe werden künftig jedes Jahr und dauerhaft der Inflation angepasst. Dazu kommt ein einmaliger Bonus von 180 Euro zur Familienbeihilfe. Das bedeutet konkret, dass eine Familie mit mittlerem Einkommen und einem Kind kurzfristig eine Entlastung von 2.730 Euro bekommt und so spürbar unterstützt wird. Dieses Paket wird langfristig einen wichtigen Beitrag gegen Armut leisten und insbesondere Kinderarmut in Österreich nachhaltig bekämpfen“.



