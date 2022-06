SPÖ-Schieder bei Aktueller Europastunde: Südtirol ist Beispiel für gelungene EU-Integration!

Abgeordnete diskutieren in der Aktuellen Europastunde im Nationalrat anlässlich der 30-jährigen Streitbeilegung in Südtirol über Frieden in Europa

Wien (OTS/SK) - Im Rahmen der Aktuellen Europastunde „Zum Frieden in Europa: Friedliche Konfliktlösung am Beispiel Südtirols - 30 Jahre Streitbeilegung, 50 Jahre Zweites Autonomiestatut“ im Nationalrat hat SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder heute als erster das Wort für den SPÖ-Parlamentsklub ergriffen. Schieder betonte: „Südtirol ist ein Symbolbild für die europäische Integration. Die Europäische Union macht es möglich, dass man zugleich eine Heimat Tirol, ein Vaterland Österreich, eine italienische Staatsbürgerschaft und eine europäische Identität in sich tragen kann. Gleichzeitig ist die Region ein Paradebeispiel für eine friedliche Konfliktbeilegung. Wo einst der der Brenner eine Grenze gezogen hat, hat er sich mittlerweile zu einem stark befahrenen Gebirgspass gewandelt und das vereinte Europa Realität werden lassen. Das zeigt, dass sich regionale Fragestellungen eigentlich immer besser innerhalb der EU klären lassen.“ ****

„Derzeit lassen sich viele Strömungen erkennen, die das europäische Friedens- und Einigungsprojekt in Gefahr bringen. Der Einfluss von Rechtsextremen und Rechtskonservativen Kräften trägt vordergründig zu dieser Entwicklung bei. Insbesondere Bulgarien ist vom Virus des Nationalismus befallen und treibt gerade durch die Blockade des EU-Beitritts von Nordmazedonien einen Keil in den europäischen Integrationsprozess. Darunter leidet vor allem die Bevölkerung, während Nationalisten in beiden Ländern von den politischen Spannungen profitieren. Hier muss sich dringend etwas bewegen! Genau wie im Falle Südtirols stünden die Chancen für eine Beilegung des zwischenstaatlichen Konflikts innerhalb der EU weitaus besser. Es ist höchste Zeit, die Idee der Zusammenarbeit auch in den Balkan zu tragen“, so Schieder. (Schluss) bj

