Hammer/Grüne: Anti-Teuerungspaket und Energiewende gehen Hand in Hand

Mit Erneuerbarem-Wärme-Gesetz (EWG) packen wir die Teuerung an der Wurzel

Wien (OTS) - „Das Anti-Teuerungspaket der Regierung kommt genau zur richtigen Zeit und unterstützt gezielt. Hand in Hand mit dem Anti-Teuerungspaket treiben wir die Energiewende massiv voran, denn die Ursache der Teuerung sind die extrem hohen Preise der fossilen Energien,“ sagt Lukas Hammer, Energie- und Klimaschutzsprecher der Grünen zum angekündigten Paket.

Hammer betont: „Das Erneuerbaren-Wärme-Gesetz war Teil der Verhandlungen zu dem Paket und ist ein Meilenstein für die Energiewende in Österreich. Mit dem Gesetz stellen wir sicher, dass bereits ab nächstem Jahr keine Gasheizungen mehr in Neubauten installiert werden und bis spätestens 2040 sukzessive alle fossilen Heizungen auf moderne und klimafreundliche Modelle umgestellt werden.“ Das EWG wurde regierungsintern abgestimmt und in öffentliche Begutachtung geschickt. „Das Erneuerbare-Wärme-Gesetz ist eines der wichtigsten Klimaschutzvorhaben dieser Regierung und wird zukünftig in Österreichs eine sichere und kostengünstige Energieversorgung gewährleisten“, sagt Hammer.



