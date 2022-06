Perfekt gewappnet für den schönsten Tag im Leben - mit Dr. Beckmann (FOTO)

Egelsbach (ots) - Der Sommer steht vor der Tür und mit den steigenden Temperaturen startet auch die große Hochzeitssaison - in der in diesem Jahr sicher noch einige Feiern aus den letzten Jahren nachgeholt werden. Endlich! Am schönsten Tag des Lebens soll natürlich alles perfekt sein, doch wie auch sonst im Leben, müssen wir mit Unvorhergesehenem rechnen. Da ist es wichtig, gut vorbereitet zu sein. Der Ideale Begleiter für jede Hochzeitsfeier? Der praktische Dr. Beckmann eXpress Fleckenstift!

Ob als Braut, Bräutigam, Trauzeug*in, Brauteltern, oder auch als Gast: ein kleines Malheur ist schnell passiert und alle sind dankbar, wenn vorgesorgt ist. Genau darum gehört ein kleines Notfallkörbchen einfach zu jeder Hochzeitsfeier dazu.

Bei Flecken von der Hochzeitstorte ist z.B. der Dr. Beckmann eXpress Fleckenstift für unterwegs direkt zur Hand und sorgt mit seiner Reinigungsspitze sowie einer Kombination von Tensiden und Aktivsauerstoff dafür, dass frische Flecken punktgenau verschwinden. Im Anschluss einfach die Spitze auswaschen und der Fleckenstift ist direkt wieder einsatzbereit für den nächsten Fleck - ideal, für lange Feiern!

Was sollte sonst alles in so einem Körbchen enthalten sein?

Die Essentials:

Sicherheitsnadeln

Nähset

Pflaster (inkl. Blasenpflaster)

Sonnencreme

Handcreme

Lippenpflegestift

Wattestäbchen

Zahnpflege-Kaugummis

Nagelfeile

Fusselrolle

Taschentücher

Kamm

Haarklammern

Transparentes Puder/Mattifying Sheets

Handy-Ladegerät

Dr. Beckmann eXpress Fleckenstift

So ist die gesamte Hochzeitsgesellschaft für den Notfall gewappnet und alles Wichtige griffbereit.

Der Dr. Beckmann eXpress Fleckenstift ist für 2,95 EUR UVP erhältlich.

Über Dr. Beckmann

Hinter der Marke Dr. Beckmann steht das mittelständische und inhabergeführte Markenartikel-Unternehmen delta pronatura

Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG. Neben der umsatzstärksten Marke Dr. Beckmann zählen auch die Marken Bullrich, Blistex und Bi-Oil zum Unternehmen.

