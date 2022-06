Walter Zinggl ist neuer egta-Präsident

Wien (OTS) - Von 2002 bis 2009 und ab 2014 fungierte Walter Zinggl als Board-Member der Vereinigung der europäischen TV- und Radio- Vermarkter. Beim jährlichen CEO und Top Execs‘ Summit vergangenen Freitag in Brüssel wurde ihm nun die Präsidentschaft der egta von Laurent Bliaut, Deputy General Director, Marketing, Strategy & Innovation bei TF1 Pub, übergeben.

Die Vizepräsidentschaft übernehmen nun Stéphane Coruble (Chief Executive Officer, RTL AdConnect), Laura Francia (International Relations Manager, Rai Pubblicità), Jan Isenbart (Chief Research Officer, ARD Media) sowie Saskia Schatteman (Chief Executive Officer, VAR).

Walter Zinggl, Geschäftsführer des crossmedialen Reichweiten-Vermarkters IP Österreich zu seiner neuen Präsidentschaft bei egta: „Von geschätzten Vermarkter-Kolleg:innen aus 43 Ländern und 163 Organisationen an die Spitze gewählt zu werden, ist Wertschätzung und Herausforderung gleichzeitig. Ich werde mich bemühen, die aktuellen Themen in der globalen Diskussion zwischen Auftraggeber:innen, Agenturen und Medienvertreter:innen über Zusammenfassung der Mess-Systeme, Brand Safety, Aufgaben der einzelnen Kanäle u.v.m. aus der Sicht der Radio- und TV-Vermarkter mitzugestalten. “



Die egta ist der globale Handelsverband für Vermarkter von Werbelösungen über mehrere Bildschirme und Audio-Plattformen. Der Verband will seine Mitglieder bei der Umgestaltung, dem Wachstum und der Diversifizierung ihres Geschäfts unterstützen, d. h. bei der Monetarisierung von TV- und Radioinhalten in ihren linearen und Online-Portfolios.

