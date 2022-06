FPÖ – Belakowitsch: Im Geldbörsel der Österreicher wird nichts bleiben vom großen Anti-Teuerungs-Paket

Explodierende Preise treiben immer mehr Österreicher in die Verzweiflung

Wien (OTS) - „Was bleibt im Geldbörsel der Österreicher? Das ist die entscheidende Frage angesichts des heute mit enormem Selbstlob von der Regierung präsentierten Pakets gegen die Teuerung. Und die Antwort ist extrem dürftig“, sagte heute im Nationalrat die freiheitliche Klubobmann-Stellvertreterin und FPÖ-Sozialsprecherin NAbg. Dagmar Belakowitsch.

„500 Euro sogenannter Klimabonus werden im Oktober ausbezahlt – aber gleichzeitig führen Sie die CO2-Abgabe auf Sprit ein. Das Limit von 130 Euro, das es bei vielen Selbstbedienungs-Tankstellen gibt, wird dann nicht mehr ausreichen, um ein Auto vollzutanken“, warnte Belakowitsch die Bevölkerung vor den verschwiegenen Begleiterscheinungen der von der Regierung gepriesenen Entlastung.

„Die Lebensmittelpreise explodieren und das sogar bei Grundnahrungsmitteln. Sie waren offenbar schon lange nicht im Supermarkt, sonst könnten Sie diesen Bereich nicht so konsequent aussparen“, sagte Belakowitsch in Richtung Schwarz-Grün und wies darauf hin, dass viele Eltern nicht mehr wissen, wie sie ihren Kindern am Ende des Monats eine Jause für die Schule kaufen können.

„Jetzt ist noch gar keine Heizperiode. Aber viele Österreicher können sich die Jahresabrechnungen für Strom und Gas nicht mehr leisten, geschweige denn das erneute Befüllen des Öltanks für den Winter. Es gibt Leute, die statt mit elektrischem Licht am Abend bei Kerzenschein zu Hause sitzen, so weit ist es schon gekommen. Und Sie klopfen sich gegenseitig auf die Schultern, ohne auch nur das Geringste für diese armen Menschen zu leisten“, kritisierte die FPÖ-Abgeordnete.

