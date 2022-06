Leseabend „Carl Blasel“ im Josefstädter Bezirksmuseum

Anmeldungen für 22.6. per E-Mail: event@vereintake5.wien

Wien (OTS/RK) - Carl Blasel (1831 – 1922) war Schauspieler und Theater-Leiter, der zwischen 1885 und 1889 als Direktor am „Theater in der Josefstadt“ wirkte. Am Mittwoch, 22. Juni, trägt die Autorin Catrin Möderler im Festsaal im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) ab 19.00 Uhr Auszüge aus ihrem Buch „Carl Blasel – Ein Wiener Bühnenleben“ vor. Als „Stimme Carl Blasels“ macht der Schauspieler Martin Ploderer beim Rezitationsabend mit. Der Eintritt ist frei. Die Zuhörerschaft wird um großzügige Spenden ersucht. Organisator der Lesung ist der „Kunst- und Kulturverein TAKE 5“. Das Publikum wird um die Beachtung der geltenden Corona-Regeln sowie um Reservierungen gebeten. Info und Anmeldung: www.vereintake5.wien/220622.html bzw. event@vereintake5.wien.

Das Buch „Carl Blasel – Ein Wiener Bühnenleben“ hat einen Umfang von 344 Seiten und ist 2021 im Verlag „Tredition“ erschienen (ISBN 978-3-347-33282-9). Der Band kostet 28,80 Euro. Einst betätigte sich Carl Blasel sowohl als Komiker wie auch als Prinzipal. Von Volkstheater-Possen und Wiener Operetten bis zum Film erstreckten sich die künstlerischen Aktivitäten Blasels, der in einem Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof ruht und nach dem 1925 eine Gasse im 18. Bezirk benannt wurde. Auskünfte über sonstige Kultur-Angebote im Bezirksmuseum Josefstadt: Telefon 403 64 15. Zuschriften an Museumsleiterin Maria Ettl via E-Mail: bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Direktor Carl Blasel (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Carl_Blasel

Autorin Catrin Möderler: www.moederler.de/bio_2.htm

Mime Martin Ploderer: www.martinploderer.at

Veranstaltungen im 8. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse