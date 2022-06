ORF III am Mittwoch: Neue Dokus von „Heimat Österreich“ und „Landleben“, Fortsetzung des Waltraut-Haas-Schwerpunkts

Außerdem: Nationalratssitzung live

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information überträgt am Mittwoch, dem 15. Juni 2022, den zweiten Sitzungstag des Nationalrats, Thema sind u. a. weitere gesetzliche Maßnahmen zur Gasversorgung. Im Hauptabend präsentiert ORF III drei Neuproduktionen: den Auftakt macht die „Heimat Österreich“-Dokumentation „Im Passeiertal“. Anschließend folgen mit „Im Seewinkel“ und „Das Ausseer Narzissenfest“ zwei „Landleben“-Premieren. Im Spätabend setzt ORF III den Schwerpunkt zum 95. Geburtstag von Waltraut Haas mit der die Komödie „Außer Rand und Band am Wolfgangsee“ und einem Porträt der „zeit.geschichte“-Reihe „ORF Legenden“ fort.

Ab 9.05 Uhr überträgt ORF III den zweiten Tag der Nationalratssitzung, kommentiert von Reiner Reitsamer und Anna Stahleder. Der Plenartag beginnt mit einer Fragestunde mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Auf der Agenda stehen außerdem weitere gesetzliche Maßnahmen zur Gasversorgung, konkret geht es um eine Novelle des Gaswirtschaftsgesetzes zu Speicheranlagen und ungenutzten Gasspeicherkapazitäten sowie um das sogenannte Gasdiversifizierungsgesetz, mit dem der Ausstieg aus russischem Erdgas bis 2025 jährlich mit 100 Mio. € gefördert werden soll. Im Gesundheitsbereich sollen u. a. die gesetzlichen Grundlagen für Kontaktnachverfolgungen und Quarantäneregeln adaptiert werden.

Für die „Heimat Österreich“-Neuproduktion hat sich Filmgestalter Stefan Nicolini „Im Passeiertal“ (20.15 Uhr) umgesehen. Die Region verkörpert Südtirol in Miniatur: Auf der einen Seite Richtung Meran sanft und mediterran mit Weinbau, steigt sie auf der anderen steil an, zeigt sich felsig und alpin und ist oft noch bis tief in die warme Jahreszeit hinein schneebedeckt.

Die erste „Landleben“-Premiere des Abends führt in den burgenländischen „Seewinkel“ (21.05 Uhr): Wer vom Neusiedlersee ostwärts fährt, kommt in eine ganz eigene Welt, in der vieles noch immer so aussieht wie zu alten Zeiten. Wer näher hinschaut, erkennt noch die alten dörflichen Strukturen und Zusammengehörigkeiten, von denen die Menschen dort nach wie vor leben.

Danach dreht sich eine weitere „Landleben“-Ausgabe um „Das Ausseer Narzissenfest“ (21.55 Uhr), ein jährliches Highlight der österreichischen Brauchtumspflege. Die Dokumentation präsentiert auch die landschaftlichen Schönheiten des Ausseerlandes, das nicht nur durch seine „weiße Pracht“ – die Narzissen – sondern auch durch eine eindrucksvolle Naturkulisse an Bergen, Felsen und Seen besticht.

Zum 95. Geburtstag von Waltraut Haas zeigt ORF III zunächst die österreichische Komödie „Außer Rand und Band am Wolfgangsee“ (22.30 Uhr), anschließend zeichnet „ORF Legenden – Waltraut Haas“ (0.05 Uhr) den Werdegang des Publikumslieblings nach.

