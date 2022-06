Verdacht des versuchten Mordes in Brüssel – Zielfahnder nehmen mutmaßlichen Täter in Wien fest

Vorfallszeit: 13.06.2022, 09:15 Uhr Vorfallsort: Wien-Donaustadt

Wien (OTS) - Laut belgischen Behörden soll ein 45-jähriger Mann aus Albanien am 11.06.2022 mehrmals auf einen Mann geschossen haben. Die Tat soll sich in Brüssel auf offener Straße ereignet haben. Der 45-Jährige wurde daraufhin mittels europäischem Haftbefehl gesucht. Zielfahnder des Landeskriminalamts Wien gingen einem Hinweis nach, wonach sich der Gesuchte in Wien aufhalten soll. Nach intensiven Ermittlungen und Observationen ist es den Ermittlern gestern, gegen 09:15 Uhr gelungen, den mutmaßlichen Täter vor einem Mehrparteienhaus im Bezirk Donaustadt festzunehmen. Der 45-Jährige zeigte sich überrascht und leistete keinen Widerstand. Ersten Informationen zufolge vereitelten die Ermittler damit seine Flucht nach Albanien, die unmittelbar bevorgestanden haben soll.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Pressestelle

Markus Dittrich

+43 1 31310 72133

wien-presse @ polizei.gv.at