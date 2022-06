„ORF 1 Spezial: And Action! Wir machen Klima.“ mit Arnold Schwarzenegger am 15. Juni

Anschließend in ORF 1: „Dok 1: Klimaretter Atomkraft?“

Wien (OTS) - Wie kriegen wir das mit dem Klimawandel hin? „ORF 1 Spezial: And Action! Wir machen Klima.“ am Mittwoch, dem 15. Juni 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 bietet aufschlussreiche Einblicke in eine junge Generation, die anpackt, etwas auf die Beine stellt und zeigt, was möglich ist. Mariella Gittler präsentiert Geschichten zum Staunen, ein Experiment mit Aha-Effekt und spannende Studiogäste mit genialen Ideen. Allen voran gibt Arnold Schwarzenegger anlässlich des „Austrian World Summit“ Lisa Gadenstätter ein großes Exklusiv-Interview aus Toronto über seine Visionen für eine bessere Zukunft. Anschließend, um 21.15 Uhr, wiederholt ORF 1 „Dok 1:

Klimaretter Atomkraft?“. Lisa Gadenstätter untersucht die Risiken und Potenziale der Kernenergie, trifft auf Gegner/innen und Befürworter/innen der Atomkraft und spricht mit Wissenschafterinnen und Wissenschaftern über Sinn und Unsinn der nuklearen Energieversorgung.

Mariella Gittler widmet sich in diesem „ORF 1 Spezial“ der großen Frage: Wie kriegen wir das mit dem Klimawandel hin? Diesen Kampf für eine nachhaltige und bessere Zukunft haben viele kluge Köpfe und kreative Erfinder/innen aus Österreich und der ganzen Welt längst aufgenommen. Junge Talente verblüffen mit genialen Ideen, praktischen Anleitungen, technischen Gadgets und spannenden Experimenten zum Umsetzen für jeden. Sie zeigen auf überzeugende Weise, dass auch im Kleinen das große Ganze ein Stück nach vorne bringen können. Allen voran gibt Arnold Schwarzenegger anlässlich des „Austrian World Summit“ am 14. Juni für dieses „ORF 1 Spezial“ Lisa Gadenstätter ein großes Exklusiv-Interview aus Toronto: Im Gespräch inspiriert der „Terminator“ leidenschaftlich und visionär dazu, die Klima- und Energiewende zu stemmen. Gerade in Zeiten von Krieg in Europa und Pandemie liefert er ein wichtiges Signal der Zuversicht und Hoffnung.

Mariella Gittler präsentiert in „ORF 1 Spezial“ Reportagen, Faktenchecks, Experimente und spannende Studiogäste aus allen Kontinenten: Der Naturwissenschafter und „Science Buster“ Martin Moder zeigt im Studio ein verblüffendes Live-Experiment. Familie Maresch aus Leobendorf in Niederösterreich macht sich den Strom für ihr Leben, ihren Alltag und ihre Arbeit selbst. Vinisha Umashankar, eine 15-jährige Schülerin aus Indien, ist nicht nur aufgrund ihrer bewegenden Geschichte eine weltweit bekannt gewordene Stimme für den Kampf gegen den Klimawandel, sondern auch dank einer genialen Erfindung. Der Salzburger Fashion-Pionier Stephan Deinhamer stellt sein nachhaltiges, faires und leistbares Modelabel aus Eigenregie vor. Stefan Ponsold, der Erfinder und Unternehmer aus Graz, zeigt sein „Sunnybag“, ein Mini-Solarkraftwerk für Unterwegs, das am Rucksack oder an die Tasche gesteckt Strom für Handy, Laptop und Co. liefert.

„Dok 1: Klimaretter Atomkraft?“ mit Lisa Gadenstätter um 21.15 Uhr

Kaum ein Thema spaltet die Gesellschaft so sehr wie die Spaltung von Atomen. Seit die EU Anfang 2022 Atomkraft als grüne Brückentechnologie definiert hat, erlebt das Thema eine Renaissance. Der Bau neuer Atomkraftwerke, etwa in Frankreich, ist beschlossene Sache und viele beginnen sich zu fragen, ob nicht ein breiteres Umdenken sinnvoll ist. Ist Atomkraft also eine notwendige Brückentechnologie, bis uns Erneuerbare weitgehend emissionsfrei mit Energie versorgen können? Oder ist die Kernkraft einfach nur ein gemeingefährliches und teures Projekt, das uns früher oder später auf den Kopf fällt? Und stimmen die Rechnungen von der CO2-freien Atomenergie und ihrer Rolle als „Klimaretter“? Lisa Gadenstätter trifft in der brisanten „Dok 1“-Folge auf Gegner/innen und Befürworter/innen der Atomkraft, aber auch auf unabhängige Wissenschafter/innen und spricht mit ihnen über Sinn und Unsinn der nuklearen Energieversorgung.

Österreich ist umgeben von zahlreichen Atomkraftwerken seiner Nachbarländer, von denen vor allem das slowakische AKW Mochovce seit Jahren negative Schlagzeilen macht. Reinhard Uhrig von Global 2000 spricht über das teilweise verpfuschte Kraftwerk. Erstmalig werden aktuelle Fotos aus dem Herzen des Reaktors veröffentlicht, Bilder, die vor Kurzem von Whistleblowern gemacht und „Dok 1“ zugespielt wurden. Sie zeigen erschreckende Zustände des AKW. Außerdem besucht „Dok 1“ ein Internationales Unikum und Denkmal der Österreichischen Atompolitik: das komplett ausgestattete aber nie in Betrieb gegangene Kraftwerk Zwentendorf, in dem 200 qualifizierte Fachkräfte jahrelang nach dem „Nein“ bei der Volksabstimmung 1978 weiterbeschäftigt wurden und Kosten von einer Milliarde Euro entstanden sind. Um die Frage der Endlagerung von verstrahltem Atommüll zu lösen, entstehen in Eurajoki, an der Westküste Finnlands, in 400 Meter Tiefe die ersten Stollen, in denen die verbrauchten Brennelemente für 100.000 Jahre gelagert werden sollen. „Dok 1“ hat sich vor Ort mit Betreiberinnen und Betreibern, aber auch mit den unmittelbaren Anrainerinnen und Anrainern der Anlage unterhalten. Und wie steht das skandinavische Land, in dem sogar die Grüne Partei eine atomkraftfreundliche Politik betreibt, zur Nuklearenergie? Außerdem spricht „Dok 1“ mit Risikoforscher Nikolaus Müllner und mit Keywan Riahi, einem der weltweit renommiertesten Klimaforscher, über Potenziale und Risiken der Kernkraft. Denn Nuklearenergie verursacht bei der reinen Stromerzeugung mit ca. 20 Gramm in etwa so viel CO2 wie Windenergie. Viel schmutziger sind die kalorischen Kraftwerke. Denn Braunkohle setzt mit 980 Gramm fast 50-mal mehr CO2 frei. Was hier jedoch nicht einberechnet ist: der Abbau von Uran für die Brennstäbe – von der Endlagerung des radioaktiven Atommülls ganz zu schweigen.

ORF-Schwerpunkt zum 75. Geburtstag von Arnold Schwarzenegger

Der ORF gratuliert Arnold Schwarzenegger zum 75. Geburtstag (am 30. Juli) mit u. a. einem Porträt, zwei Ausgaben „Ikonen Österreichs“, Dokumentationen und Interviews, zahlreichen Spielfilmen – wie „Terminator“, „True Lies – Wahre Lügen“, „Die totale Erinnerung – Total Recall“ oder „Junior“ – und der deutschsprachigen Erstausstrahlung von „SuperHero Kindergarten“ (am 25. Juli): In Stan Lees Serie, die er gemeinsam mit Schwarzenegger entwickelte, führt „Arnold Armstrong“ als ehemaliger Superheld eine Gruppe von Kindern mit besonderer Begabung durch das Superhelden-Training und durch die Herausforderungen des Kindergartenalltags.

