Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Landesregierung hat u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Die NÖ Landesregierung beschloss eine Förderung des Europaballets St. Pölten mit jährlich 92.000 Euro in den Jahren 2022 und 2023.

Die Oper Burg Gars Gmbh erhält einen einjährigen Fördervertrag (2022) mit einem Förderbetrag in der Höhe von 295.000 Euro.

Weiters wurde eine Förderung des Vereines Theater.Werkstatt.BRAUHAUS für die Durchführung des Theaterfestivals „HIN&WEG“ im Jahr 2022 mit 122.000 Euro genehmigt.

Ebenso wurden Förderungen für eine Drehleiter mit Korb der Freiwilligen Feuerwehr Gänserndorf in der Höhe von 250.000 Euro, für ein Wechselladefahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Stockerau in der Höhe von 88.000 Euro und für ein Wechselladefahrzeug-Kran mit Allradantrieb der Freiwilligen Feuerwehr St. Georgen/Ybbsfelde in der Höhe von 100.000 Euro genehmigt.

Beschlossen wurde auch die Förderung für insgesamt 54 weitere Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung bei der Geschützten Werkstätte St. Pölten und für insgesamt 19 weitere Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung bei der Geschützten Werkstätte Wiener Neustadt, wobei die Aufstockung in beiden Fällen verteilt über drei Jahre verfolgt.

Die Sanierung des Pflegeheimes „Marienheim Baden“ am Standort Baden wird mit bis zu 86.677,68 Euro gefördert.

