Pochtler: Weitgehende Abschaffung der kalten Progression stimmt optimistisch

IV-Wien-Präsident: Regierungseinigung auf strukturelle Steuerreform „sehr zu begrüßen“ – Nächster Schritt: Budget mit ausgabenseitigen Reformen langfristig entlasten

Wien (OTS) - Die angekündigte, weitestgehende Abschaffung der kalten Progression sei „klar zu begrüßen und ist ein wichtiges Signal, das in schweren Zeiten optimistisch stimmt. Endlich einmal werden hier systemische Reformen gesetzt, die zu einer nachhaltigen Entlastung der Menschen in Österreich führen“, so der Präsident der Industriellenvereinigung Wien, Christian C. Pochtler. Ebenso positiv zu bewerten sei das Ziel, die Lohnnebenkosten abzusenken. „Insgesamt wird man manche Details noch abwarten müssen, aber es ist hier offenbar ein guter Mix aus nachhaltigen strukturellen Maßnahmen sowie kurzfristigen Unterstützungen sowohl für Privathaushalte als auch Unternehmen gelungen.“ Er sei überzeugt, dass der Weg struktureller Reformen der „einzig wirklich nachhaltige Weg aus der Krise sein kann. Wir haben systemische Reformen zu lange immer nur aufgeschoben. Ich hoffe sehr, dass wir nun einen neuen Weg in der Standortpolitik eingeschlagen haben“, so Präsident Pochtler, der in diesem Sinne daran erinnerte, dass „wir auch um strukturelle, ausgabenseitige Reformen nicht herumkommen werden. Ich appelliere an die Bundesregierung, den jetzt gefundenen Schwung dafür zu nutzen, alle ‚heiligen Kühe‘, von den Pensionen bis hin zur teilweise überbordenden Verwaltung, mit mutigem Reformwillen anzugehen.“

