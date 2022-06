FCG-Schnedl: Entlastungspaket wird begrüßt

Die angekündigten Maßnahmen sind ausgewogen und bringen große Entlastungen für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Wien (OTS) - „Die von der Bundesregierung vorgestellte Entlastungsoffensive gegen die enorme Teuerung wirkt sich für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer positiv aus. Sie enthält viele unserer Forderungen und hilft gegen die enorme Teuerung. Darunter die Auszahlung einer zusätzlichen Familienbeihilfe, das Vorziehen des Familienbonus auf 2.000 Euro sowie eine wesentliche Aufstockung des Kindermehrbetrags auf 550 Euro. All das unterstützt vor allem unsere Familien. Das ist nachhaltige Familienpolitik!", sieht FCG-Bundesvorsitzender und ÖGB-Vizepräsident Norbert Schnedl im heute angekündigtem 28 Mrd. Euro schwerem Anti-Teuerungs-Paket die richtigen Schwerpunkte gesetzt.

"Neben wichtigen Sofortmaßnahmen werden auch wirksame steuerpolitische Akzente gesetzt – Stichwort Abschaffung der kalten Progression. Dieses Maßnahmenbündel ist ein großer und richtiger Schritt, um die Teuerung deutlich abzufedern. Dies bringt große Entlastungen für alle unsere Kolleginnen und Kollegen“, hält Schnedl fest.

„Diejenigen, die noch immer „ein Haar in der Suppe finden“, sollten einen Blick in die Nachbarländer – wie etwa Deutschland - werfen, dann könnten sie erkennen, wie groß das Entlastungspaket in Österreich mit den vorgestellten Maßnahmen ausfällt“, schließt Schnedl.

