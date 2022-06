Drei Stockerlplätze für Helvetia beim Versicherungs Award 2022

Helvetia ist Gewinnerin in den Kategorien Fondsgebundene Lebensversicherung und Nachhaltigkeit sowie Zweitplatzierte in der Sparte Haushalts-/Eigenheimversicherung.

Wien (OTS) - Beim diesjährigen Versicherungsaward Austria (VAA) wurden heimische Versicherungsunternehmen erneut durch die, von der wissma GmbH durchgeführten, Bewertung auf Herz und Nieren überprüft. Diesmal nahmen 520 unabhängige Versicherungsmakler:innen an der Befragung teil, um die Produkt- und Servicequalität österreichischer Versicherer zu bewerten. Besonderer Fokus lag auf mehreren Leistungsbereichen, darunter Produktqualität, Preise, Leistungs- und Schadenregulierung, Polizzierung, Maklerbetreuung, Courtageabwicklung und digitale Schnittstellen. Neben den Kategorien Berufsunfähigkeits-, Kranken-, Unfall-, private Rechtsschutz- und Haushalts-/ Eigenheimversicherung war 2022 auch Nachhaltigkeit Thema der Befragung.

Um in die Award-Wertung zu gelangen, mussten die Versicherungsunternehmen mindestens 30 Bewertungen bekommen. Mit 55 (von möglichen 100) Ergebnispunkten erhielt ein Unternehmen drei Sterne und ein »Gut«. Ab 65 Punkten wurden vier Sterne verliehen (»Sehr gut«), ab 75 Punkten fünf Sterne (»Hervorragend«). Helvetia konnte auch heuer überzeugen und zählt mit drei Top-Platzierungen erneut zu den Spitzenreitern.

Führend bei Fondsgebundene Lebensversicherung

Besonders erfreulich für Helvetia ist die Best-Platzierung mit fünf Sternen und der Bewertung »Hervorragend« in der Sparte Fondsgebundene Lebensversicherung. Das Rennen um den ersten Platz in dieser Kategorie fiel besonders knapp aus, Helvetia schnitt marginal besser ab als Vorjahressiegerin Nürnberger. Da das Ergebnis sehr eng beieinanderliegt – auf die zweite Kommastelle gerundet liegen beide bei 78,23 Punkten – wurde Platz eins ex aequo verliehen. Helvetia punktete neben flexiblen Produktfeatures und einer breiten Auswahl an über 200 Fonds, auch durch Optimierungen der Prozesse, wie die Digitalisierung des gesamten Antragsprozess oder digitale Abwicklungen von Bestandskundenprozessen.

Ein zusätzliches Plus bringt das hauseigene, nachhaltige Anlageportfolio »FairFuture Lane«, das Ende 2018 gestartet wurde und seitdem auf reges Interesse bei Kundinnen und Kunden wie Vermittler:innen stößt.

Unter den Top drei bei Haushalts-/Eigenheimversicherung

In der Sparte Haushalts-/Eigenheimversicherung konnte Helvetia unter die Top drei aufrücken und belegt hier den zweiten Platz mit der Bewertung »Hervorragend« und fünf Sternen. Die Helvetia Haushalts- und Eigenheimversicherungsprodukte überzeugten unter anderem mit einem weitreichenden Deckungsumfang sowie der raschen Abwicklung im Schadenfall. Zudem punktete Helvetia mit verschiedenen Deckungsvarianten für Eigentums- oder Mietobjekte sowie dem Rund-um-die-Uhr Service durch die Helvetia Card Hotline.

Bestbewertung bei neuer Kategorie Nachhaltigkeit

Zum ersten Mal wurde beim VAA für das Thema Nachhaltigkeit kein Sonderpreis verliehen, die Kategorie wurde stattdessen in die Prämierung mit aufgenommen. Helvetia konnte sich hier gegen den Mitbewerb durchsetzen und als einzige Versicherung die Bewertung »Sehr Gut« für sich verbuchen. In der Beurteilung flossen vor allem Bemühungen in den drei ESG-Kriterien (Ökologie, Soziales, Wirtschaft) ein. Unter anderem wurden Aspekte wie ressourcenschonende Schadensabwicklung, digitale Kommunikation, Wertschätzung der Makler:innen als Vertriebspartner:innen, Fairness gegenüber Kundinnen und Kunden, soziales Engagement oder Aus- und-Weiterbildung von Mitarbeitenden bewertet.

»Als zukunftsorientiertes und klimaneutrales Unternehmen verfolgen wir einen gesamtheitlichen Ansatz, um nachhaltige Aspekte in verschiedene Bereiche unseres Unternehmens zu implementieren. Wir freuen uns, dass unser Engagement erkannt und gewürdigt wird, dadurch sehen wir uns in unserem Weg bestärkt und legen auch in Zukunft viel Gewicht auf unser nachhaltiges Wirken«, so Werner Panhauser, Vorstand Vertrieb und Marketing bei Helvetia Österreich.

