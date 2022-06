Grüne Wien – Pühringer/Kraus: Maßnahmenpaket gegen Teuerung ist ein großer Wurf

Entlastungspaket bietet Ausweg und Schutz vor fossiler Teuerungslawine

Wien (OTS) - Judith Pühringer und Peter Kraus, die Parteivorsitzenden der Wiener Grünen, zeigen sich hocherfreut über die heute bekannt gegebenen Maßnahmen gegen die Teuerung.

Judith Pühringer: „Das heute vorgestellte Entlastungspaket ist eine echte Unterstützung für alle Österreicherinnen und Österreicher. Besonders die automatische Anpassung der Sozialleistungen an die Inflation ist ein großer Erfolg und wird all jenen helfen, die von der Teuerung am stärksten betroffen sind.“

Kraus ergänzt: „Diese Teuerung ist eine fossile Teuerung. Mit dem gestern auf den Weg geschickten Erneuerbaren-Wärme-Gesetz macht Österreich einen riesigen Schritt: raus aus Öl und Gas und rein in saubere, erneuerbare Energie. Nur das erspart uns Krisen wie diese und befreit uns von der Gefahr eines Preisschocks wie aktuell bei der Fernwärme in Wien.”

Die Indexierung der Sozialleistungen und der Klimabonus in Kombination mit dem Gas-Ausstieg konnten nun erfolgreich für alle Menschen in Österreich ausverhandelt werden. Das sind wichtige Schritte der Entlastung nicht nur für Menschen, die sich wenig leisten können, sondern für alle Österreicherinnen und Österreicher.

„Wien ist dringend aufgefordert, jetzt nachzuziehen und noch weitere Schritte zu setzen: Gratis-Öffis für 3 Monate, das Aussetzen der Mietanhebung im Gemeindebau und ein Energiegutschein sind nur einige der Möglichkeiten. Wir Wiener Grüne werden uns weiter für ein Wien einsetzen, das seiner Bevölkerung ein krisenfestes und zukunftsfähiges Zuhause ist.“ so Pühringer und Kraus abschließend.





