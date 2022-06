Schallmeiner/Grüne zu Weltblutspendetag: Bitte spenden Sie Blut!

Diskriminierungsfreiheit der Blutspende ist wichtiger Faktor zur Sicherung der Vorräte

Wien (OTS) - „Als Karl Landsteiner im Jahr 1901 die Blutgruppen entdeckt und dokumentiert hat, hat er damit den Grundstein für einen wichtigen Eckpfeiler im Gesundheitswesen geschaffen. Ohne Blutkonserven wären viele Operationen nicht möglich, ohne Blutspenden wäre das Risiko im Notfall zu versterben deutlich höher als jetzt. Umso wichtiger sind die ausreichend vorhandenen Blutkonserven“, weist Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen, angesichts des heutigen Weltblutspendetags einmal mehr auf die Wichtigkeit von ausreichend vorrätigen Blutkonserven hin.

Gerade im Sommer nehmen die vorhandenen Reserven traditionell stark ab und die Blutbanken leeren sich. Auch die Covid-Pandemie hat das Spendeaufkommen verflacht. Umso wichtiger ist es jetzt, Menschen wieder vom Blutspenden zu überzeugen. „Der Blutspendeausweis in meiner Geldtasche ist ein wichtiger Ausweis, auch weil er mich immer wieder ans Spenden erinnert. Schauen wir gemeinsam, dass viele Menschen diesen Ausweis in ihren Geldbörsen mitführen“, sagt Schallmeiner.

Gleichzeitig zeigt sich der Gesundheitssprecher davon überzeugt, dass die diskriminierungsfreie Blutspende, die als Verordnung am 10. Juni kundgemacht wurde und ab September gültig ist, ihren Beitrag zur Sicherstellung ausreichend vorhandener Blutkonserven leisten wird. „Wer Blut spenden will, der macht dies ,aus Liebe zum Menschen‘, wie es angelehnt an einen Werbeslogan des Roten Kreuzes heißt. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir denen, die spenden wollen nicht auch noch unnötige Steine in den Weg legen. Mit der neuen Verordnung haben wir nicht nur die diskriminierungsfreie Blutspende gesichert, wir helfen auch mit, dass der Kreis derer, die spenden können und wollen, vergrößert wird. Das sichert am Ende auch die benötigten Blutkonserven“, betont Schallmeiner und hält fest: „Zur Erinnerung: Täglich wird in Österreich im Schnitt alle 90 Sekunden eine Konserve benötigt – das sind 960 am Tag.“

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at