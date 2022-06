chorissimo! im Auditorium Grafenegg – gelungenes Comeback im Jubiläumsjahr

LR Teschl-Hofmeister: 800 junge Chortalente aus Niederösterreich begeistern in zwei eindrucksvollen Konzerten

St. Pölten (OTS/NLK) - 26 Kinder- und Jugendchöre sorgten in zwei Konzerten gestern im Auditorium Grafenegg für Begeisterung. Nach zwei Jahren, die gerade für junge Sängerinnen und Sänger schwierig waren, weil kaum ein Angebot gemacht werden konnte um im großen Chor zu singen, war es ein Comeback besonders eindrucksvoller Art. „chorissimo! ist ein großartiges Beispiel dafür, wie in Niederösterreich die Freude an Musik und Kreativität schon bei den Jüngsten gefördert wird. Gerade jetzt im Jubiläumsjahr ‚100 Jahre Niederösterreich‘ und nach der langen Pause durch Corona spüren wir große Motivation“, so Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Das Landesjugendreferat NÖ und die Bildungsdirektion für NÖ, gemeinsam mit dem ORF NÖ, dem Projekt „Stimmbogen NÖ“ und der Chorszene Niederösterreich stehen hinter diesem großen Chöretreffen. In zwei Konzerten brachten die niederösterreichische Schul- und Jugendchöre mit begeisterten Sängerinnen und Sängern, unterstützt von einer Stage-Band das großartige Ambiente des Auditoriums in Grafenegg zum Klingen. Zusätzliche Dynamik verlieh ein „Applausometer“. Die Lautstärke des frenetischen Applauses des Publikums wurde dabei sichtbar gemacht und begeisterte Kinder und Publikum.

„Das Land Niederösterreich fördert junges Chorsingen und bietet viele Anreize, sich aktiv zu beteiligen. Mit chorissimo! präsentieren sich junge Talente. Gerade wer sich schon früh mit dem Singen befasst, für den kann es zur lebenslangen Passion werden. Die Freude am gemeinsamen Singen und an öffentlichen Auftritten sollen die jungen SängerInnen auch zur aktiven Beteiligung am kulturellen Leben motivieren. Das brauchen wir in unserem Land, in dem Gemeinschaft und freiwilliges Engagement einen besonderen Stellenwert hat”, schätzt Teschl-Hofmeister den Wert musikalischer Erziehung und publikumswirksamer Auftritte.

„Im Zentrum steht beim Chorsingen die Freude an der Musik. Darüber hinaus werden aber auch wichtige Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben, die man im späteren praktischen Leben braucht. Junge Menschen lernen, sich organisieren zu können, im Team zu arbeiten, sich auf den Anderen verlassen zu können und vieles mehr. Auch die heute so wichtige Fähigkeit, sich eindrucksvoll präsentieren zu können, wird auf der großen Bühne real,“ sagt dazu Bildungsdirektor Johann Heuras, der ganz besonders seinem Fachinspektor Andreas Gruber für die Organisation von chorissimo! dankt.

Teschl-Hofmeister sieht auch als Bildungs-Landesrätin in chorissimo! mehr als nur einen erlebnisreichen Event: “chorissimo! ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir in Niederösterreich die Freude an Musik und Kreativität schon bei den Jüngsten fördern. Wenn ich sehe, mit welcher Energie die Chorleiterinnen und Chorleiter mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten, dann werden dabei sicher auch besondere Talente für die Zukunft entdeckt. Ich danke unseren Lehrerinnen und Lehrern in Niederösterreich für das Erkennen und Fördern dieser Talente!”

