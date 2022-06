20 Jahre AGES Linz: „Unverzichtbarer regionaler Partner für die Gesundheit und Ernährungssicherheit“

AGES Linz feiert 20-Jahr-Jubiläum im Dienst der Gesundheit für Mensch, Tier, Pflanze und Umwelt

Wien (OTS) - Vor 20 Jahren wurde die AGES, die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH, gegründet. Das umfangreiche Wirkungsspektrum ist am Standort Linz sehr gut ersichtlich: 167 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiten unterschiedlichste Aufgaben in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Ernährungssicherung, Öffentliche Gesundheit, Tiergesundheit sowie Strahlenschutz und sorgen 365 Tage im Jahr für die Gesundheit von Mensch, Tier, Pflanze und Umwelt. „Die AGES ist seit zwei Jahrzehnten ein unverzichtbarer regionaler Partner für die Behörden, die Betriebe, die Landwirtschaft und vor allem die Konsumentinnen und Konsumenten“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer bei der Eröffnung der 20 Jahre AGES Linz-Jubiläumsfeier.

„Die AGES hat in den vergangenen 20 Jahren umfassendes Fachwissen zu zahlreichen Gesundheits- und Ernährungsthemen erarbeitet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten mit ihren Studien, Forschungen, Projekten und Initiativen einen ganz wichtigen Beitrag zur Gesundheit der Bevölkerung sowie auch unseres Lebensraums. Gerade in der Corona-Krise war und ist die Zusammenarbeit mit den Teams der AGES entscheidend, und für diese laufende Kooperation bedanke ich mich ganz herzlich“, so Landeshauptmann Stelzer.

„Als eine der führenden europäischen Expert:innen-Organisationen tragen wir seit 20 Jahren zur Minimierung von Risiken sowie zur Sicherung der Ernährungssicherheit bei“, sagte AGES-Geschäftsführer Anton Reinl. Ob Krankheitserreger bei Mensch, Tier und Pflanze, Arzneimittelfälschungen, Antibiotikaresistenzen, Rückstände in Lebensmitteln, Boden- und Saatgutuntersuchungen oder auch Strahlen- und Klimaschutz: "Wir sind beteiligt, mögliche Risiken für Mensch, Tier und Pflanze abzuwehren und einzudämmen und so für mehr Sicherheit für Verbraucherinnen und Verbraucher in Österreich zu sorgen", so der für fachliche Agenden zuständige Geschäftsführer Thomas Kickinger. "Um dies zu gewährleisten, analysieren, überwachen, bewerten, forschen und kommunizieren wir 365 Tage im Jahr."

Gemeinsam mit Landeshauptmann Thomas Stelzer besuchten die AGES-Geschäftsführer unsere Einrichtungen für die Ernährungssicherung wie die „Genbank“ für Pflanzen oder die Linzer Kartoffel-Versuche, informierten sich über den neuesten Stand bei der Tierseuchen-Diagnostik und Futtermittel-Analytik, sahen Hightech bei den Lebensmittel- und Wasser-Untersuchungen und betraten mit dem „Radon Haus“ einen weiteren Linzer Schwerpunkt, die Radon-Überwachung in Österreich.

Im Anschluss eröffnete Landeshauptmann Stelzer die offizielle Veranstaltung mit 200 Ehrengästen aus Politik, Behörden und Verwaltung sowie Wirtschaft, Forschung und Sozialpartnern und den AGES-Mitarbeiter:innen. Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger, Landesveterinärdirektor Thomas Hain, Arbeiterkammer-Präsident Andreas Stangl und Wirtschaftskammer Lebensmittel-Obmann Wolfgang Benischko diskutierten Perspektiven, Chancen und Herausforderungen im 21. Jahrhundert und regionale Strategien zu deren Bewältigung.

Im Rahmen der 20 Jahre AGES-Feier wurde der AGES Risikobarometer „Gesundheit und Umwelt“ präsentiert. Die Österreicher:innen haben Vertrauen in ihre Lebensmittel: Fast drei Viertel machen sich keine Sorgen um die Sicherheit. Lebensmittelsicherheit sowie die Ernährungsqualität und -versorgung bereiten ihnen derzeit die geringsten Sorgen. Die höchste Beunruhigung besteht aktuell bei Umweltverschmutzung, Klimawandel und sozialer Ungleichheit. Besonders zugenommen hat die Sorge über die Energieversorgung sowie über Epidemien und Tierseuchen.

Mit dem Risikobarometer erheben wir seit 2017 die Risikowahrnehmung der österreichischen Bevölkerung Die AGES genießt ein sehr hohes Vertrauen: In der Wahrnehmung der Österreicher:innen nimmt die AGES eine Vorreiterrolle ein, wenn es um die Kommunikation von Risiken zu den Themen Klimawandel, Umwelt, Gesundheit und Ernährung geht. Das Thema der „Wissenschaft hinter sicheren Lebensmitteln“ wird derzeit in Kooperation mit der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA in einer Informations-Kampagne für die Bevölkerung #EUChooseSafeFood (Sichere Lebensmittel für die EU) in leicht verständlicher Sprache sichtbar gemacht.

