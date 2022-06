Bogner-Strauß begrüßt „Frauen- und Familienpaket“ der Bundesregierung

Sofortige Entlastung für besonders Betroffene, Sonderzahlung der Familienbeihilfe und Vorziehen des erhöhten Familienbonus auf 2022

Wien (OTS) - „Mit diesem Paket schafft die Bundesregierung eine sofortige Hilfe gegen die Teuerungen und entlastet mit strukturellen Maßnahmen langfristig die Menschen in Österreich. Für Frauen und Familien ist vor allem die Valorisierung der Leistungen im Familienbereich eine echte Weichenstellung. Darüber hinaus profitieren alle erwerbstätigen Frauen von der Abschaffung der kalten Progression“, zeigt sich die Bundesobfrau der ÖVP Frauen, Juliane Bogner-Strauß, erfreut über das heute präsentierte Maßnahmenpaket der Bundesregierung.

„All diese Maßnahmen kommen nicht statt, sondern zusätzlich zur Steuerreform. Gerade das Vorziehen des erhöhten Familienbonus auf das Jahr 2022 bringt Familien bis zu 2.000 Euro pro Kind und schafft eine echte Entlastung in schwierigen Zeiten. Darüber hinaus profitieren Frauen insbesondere von der zusätzlichen Einmalzahlung von 180 Euro pro Kind im Rahmen der Familienbeihilfe“, so Bogner-Strauß und abschließend: „Wir helfen den Menschen, die am stärksten unter der Teuerung leiden, entlasten den Mittelstand, stärken die Wirtschaft und schaffen einen nachhaltigen Systemwechsel im Steuersystem.“

