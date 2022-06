Feuerwerk an Ideen beim Baukonzern SWIETELSKY

Konzernweiter Ideenwettbewerb fand seinen Höhepunkt bei Megaevents im Linzer Design Center.

Linz (OTS) - Mit einem „Festival der Ideen“ befeuerte die Swietelsky AG ihre Entwicklung zum innovativen Leuchtturm der Branche. Tausende Mitarbeiter/innen im In- und Ausland wurden vom Vorstand im Frühjahr 2022 dazu aufgerufen, ihre Ideen und Zukunftsvorschläge in vier verschiedenen Kategorien einzureichen. Die Kategorien „Innovation“, „Ökologie“, „Fairness“ und „Miteinander“ entsprechen den Schwerpunkten der Konzern-Nachhaltigkeitsstrategie. Nicht weniger als 350 Einreichungen zählte man zuletzt, die im ersten Schritt von Expertenkomitees seriös gesichtet, geprüft und bewertet wurden.

Bei einer Kongressveranstaltung am 10. Juni wurde den rund 300 Führungskräften eine Shortlist an Ideen präsentiert und zur Abstimmung vorgelegt. Im Ergebnis blieb eine „Big Idea“ in jeder Kategorie übrig. Bei der direkt anschließenden großen Mitarbeiter/innenveranstaltung im Linzer Design Center wählten rund 1300 Kolleginnen und Kollegen aus dieser Shortlist SWIETELSKY´s Idea of the Year mittels Online-Voting auf ihren Handys. Als Sieger gingen Markus Steiner (Salzburg), Kurt Maier (Kärnten/Osttirol) und Sonja Sesser (Zentrale) mit ihrem Konzept für eine Unternehmens-APP hervor.

In seiner Rede vor den 1300 Swietelskys brachte Vorstandsvorsitzender Karl Weidlinger Sinn und Zweck der Aktion auf den Punkt: „ Was mir persönlich wichtiger ist als jede einzelne Idee für sich genommen, ist die generelle Botschaft, die mit unserem Festival der Ideen verknüpft ist: Ihr seid uns wichtig, auf eure Ideen kommt es an. Hört niemals auf kreativ zu sein und bringt eure Gedanken und Geistesblitze in eurem jeweiligen Berufsalltag ein. Diese Eigeninitiative macht uns stark und kann unsere Position als innovativer Leuchtturm der Branche auf lange Sicht garantieren. “

Top-Expertise beim Führungskräfte-Kongress DIALOG.FORUM

Untertags standen im Design Center beim DIALOG.FORUM nicht nur die Ideen eigener Mitarbeiter/innen, sondern auch die Auseinandersetzung mit externen Expertinnen und Experten am Programm. Es ging um die Frage, wie man eine Innovationskultur im Unternehmen fördern kann und welche Herausforderungen die Zukunft des Bauens mit sich bringt. Auch die österreichische Klimawende, faires Wirtschaften und wie man Teams zu Höchstleistungen motivieren kann, wurde in Keynotes und Podiumsdiskussionen beleuchtet. Renommierte Speaker wie Nils Dülfer vom Beratungsunternehmen KEARNEY, Wolfgang Kradischnig vom Baudienstleister DELTA, Sektionschef Jürgen Schneider vom Klimaschutzministerium, WU-Professorin und Kartellrechtsexpertin Viktoria Robertson sowie die Extrem-Bergsteigerin Anja Blacha lieferten spannende und nachhaltig beeindruckende Statements ab. Eine Reihe von Panel-Diskussionen über die Themenschwerpunkte Innovation, Ökologie, Fairness im Wettbewerb und das Miteinander im Unternehmen sorgte für lebhafte und aufschlussreiche Debatten.

Einen bleibenden Eindruck hinterließ insbesondere Anja Blacha, die in jungen Jahren bereits die „Seven Summits“ bestieg und solo in 58 Tagen zum Südpol lief. „ Wenn ihr schnell gehen wollt, geht allein. Wenn ihr weit kommen wollt, geht gemeinsam “, rief sie die begeisterte Belegschaft von SWIETELSKY auf und untermauerte diese Erkenntnis anschaulich mit zahlreichen Erfahrungen aus ihren Expeditionen. Dazu SWIETELSKY-Vorstand Harald Gindl: „Wir müssen das Miteinander vor das Inseldenken stellen. Nur gemeinsam und mit gegenseitiger Unterstützung schaffen wir es dorthin, wo wir hinwollen.“

Mega-Event FEST.ARENA – große Feier des Miteinanders

Um das Gemeinsame und Zwischenmenschliche ging es schließlich auch abends bei der Veranstaltung „FEST.ARENA“ mit 1300 Swietelskys. „Auch in Zeiten von künstlicher Intelligenz kommen Roboter nicht an die Kreativität von Menschen heran. Wir haben die besten und modernsten Maschinen der Branche, aber ohne die fachkundige Bedienung und Steuerung durch unsere Mitarbeiter/innen, würden diese Maschinen gar nichts ausrichten können. Und das wird auch in Zukunft so bleiben“, stellte Bahnbau-Vorstand Peter Gal in seinem Interview klar. Auslandsvorstand Klaus Bleckenwegner verwies stolz auf den Beitrag von insgesamt 18 Auslandsmärkten zum Konzernergebnis und die gemeinsame Philosophie aller rund 12.000 Mitarbeiter/innen.

Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Günther Grassner sowie dessen Stellvertreter Dr. Norbert Nagele zeigten sich höchst zufrieden mit der wirtschaftlichen Performance des Unternehmens und richteten dafür der Belegschaft den Dank und Respekt der Eigentümerfamilien aus. Besonderer Dank wurde allen Ausbildungsbetrieben der SWIETELSKY-Gruppe ausgesprochen. Gemeinsam haben diese es zustande gebracht, dass mittlerweile mehr als 330 Lehrlinge im Konzern ausgebildet werden, Tendenz stark steigend. Als größter Ausbildungsbetrieb der SWIETELSKY-Gruppe wurde die Zweigniederlassung Oberösterreich ausgezeichnet.

SWIETELSKY baut auf Ideen

Abgerundet wurde das von Ö3-Mikromann Tom Walek unterhaltsam moderierte Programm durch Showacts vom Drumatical Theatre und musikalische Höhepunkte wie das von der Band „ESPR!T Music“ speziell einstudierte Lied „We are the Champions“ samt auf SWIETELSKY-Baustellen gedrehtem Musikvideo. Für kulinarische Highlights sorgte der Gourmet-Caterer Caseli. Ein inspirierender Tag und ein Fest mit nachdrücklicher Botschaft. „Die vielen dadurch ans Licht gebrachten Ideen und deren schrittweise Analyse sowie Umsetzung werden eine langfristige Aufgabe. Wir lassen uns aber auch beim Bohren harter Bretter nicht entmutigen, verspricht Vorstandsvorsitzender Karl Weidlinger. SWIETELSKY baut auf Ideen. Dieser Werbeslogan bleibe ein Statement und zugleich eine tägliche Aufgabe für jeden und jede von uns.

