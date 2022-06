Einladung zum Online-Pressegespräch: Präsentation Sustainability Studie von Deloitte und SORA

Wien (OTS) - Was kostet es der österreichischen Wirtschaft, wenn das Ziel einer maximalen Erderwärmung um 1,5 Grad nicht gehalten wird? Wie lassen sich Klimaneutralität und Wirtschaftlichkeit in Einklang bringen? Wie müssen sich vor diesem Hintergrund Geschäftsmodelle verändern?



Der Deloitte Sustainability Check 2022 gibt Antworten auf diese und weitere Fragestellungen.



Die Ergebnisse der repräsentativen Führungskräfte-Befragung präsentieren Ihnen in einem Online-Pressegespräch:





Alexander Kainer

Partner Consulting bei Deloitte Österreich





Christoph Hofinger

Geschäftsführer von SORA

Online-Pressegespräch: Präsentation Sustainability Studie von Deloitte und SORA

Termin: Dienstag, 21.6.2022, 9:30 Uhr via Microsoft Teams Meeting



Bitte um Anmeldung unter arnowshad @ deloitte.at bzw. +43 1 537 00 8556.

Datum: 21.06.2022, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Microsoft Teams Meeting, Österreich

Url: https://deloi.tt/3xLEUMT

Rückfragen & Kontakt:

Deloitte Österreich

Mag. Armin Nowshad

Head of Corporate Communications

+43 1 537 00 8556

arnowshad @ deloitte.at

www.deloitte.at