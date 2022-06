MedAustron Vorreiter für Softwaresysteme zur Behandlung

Wiener Neustadt (OTS) - Das Wiener Neustädter Krebsbehandlungszentrum arbeitet seit kurzem mit neuen Softwaresystemen. Das Besondere daran: MedAustron ist das erste Strahlentherapiezentrum weltweit, das mit »RayCare« und »RayCommand« des schwedischen Softwarespezialisten RaySearch Laboratories den gesamten medizinischen Therapieablauf verwaltet und die Bestrahlung orchestriert.

Seit mehreren Jahren arbeiten MedAustron und RaySearch bereits erfolgreich zusammen, die individuellen Therapiepläne für Patient*innen werden seit Beginn mithilfe von »RayStation« erstellt. Schon für dieses System wurde gemeinsam Pionierarbeit geleistet, da die Bestrahlungsplanung nicht nur für Protonen, sondern auch für Kohlenstoffionen umgesetzt werden musste. Über zwei zusätzliche separate Systeme erfolgte bei MedAustron bisher die Verwaltung von Patient*innendaten und die Steuerung aller Abläufe während der Behandlung – also von Patientenliege, Kontrollbildgebung und Beschleuniger. Ab sofort kommen nun all diese Systeme aus einer Hand: »RayCommand«, die Softwareanwendung für die Steuerung individueller Bestrahlungsfraktionen wurde kollaborativ entwickelt und mit »RayCare« die elektronische Patientendaten- und gesamte medizinische Therapieverwaltung neu implementiert. MedAustron ist das erste Zentrum weltweit, in dem nicht nur »RayCommand«, sondern alle drei RaySearch-Systeme integrativ zur Anwendung kommen.

Die Verbindung aller drei Systeme wird Abläufe vereinfachen, effizienter machen und den automatischen Datenaustausch zwischen den Anwendungen erleichtern. Das merzt potenzielle Fehlerquellen aus und trägt so zur Sicherheit für Patient*innen bei. Gerade bei stetig steigenden Behandlungszahlen sind dies wichtige Vorteile, die für den Wechsel mit ausschlaggebend waren.

„Mit einer Plattform für klinisch genutzte Softwaresysteme sind wir in Bezug auf die Arbeitsabläufe innerhalb und außerhalb der Behandlungsräume zukunftssicher aufgestellt und haben zudem mit RaySearch einen kompetenten Partner, um nach weiteren Verbesserungen von Sicherheit, Effizienz und Produktivität zu streben und dabei weiterhin die beste individuelle Behandlung für die Patient*innen im Fokus zu haben“, kommentiert Markus Stock, Leiter Medizinphysik , die erfolgreiche Einführung.

Die Projektleiter Johannes Hopfgartner und Piotr Andrzejewski ergänzen: „Gemeinsam mit dem Entwicklungsteam bei RaySearch haben wir drei Jahre intensiv daran gearbeitet, die essentiellen klinischen Anforderungen MedAustrons in den aktuellen Versionen von RayCommand, RayCare und RayStation abzubilden, Herausforderungen zu lösen und die Systeme schließlich zum Go-Live zu bringen. Nun freuen wir uns darauf, die Softwaresuite gemeinsam noch weiterzuentwickeln.”

"Wir arbeiten seit vielen Jahren eng mit MedAustron zusammen, und ich bin stolz darauf, dass dieses führende Zentrum sich entschieden hat, ausschließlich RaySearch-Software zu verwenden. Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit und darauf, die Möglichkeiten der Protonen- und Kohlenstofftherapie gemeinsam mit dem professionellen Team von MedAustron weiter zu erforschen“, sagt Johan Löf, Gründer und Geschäftsführer von RaySearch.

Rückfragen & Kontakt:

EBG MedAustron GmbH

Mag. (FH) Petra Wurzer

+43 2622 26100 111

petra.wurzer @ medaustron.at