ÖAMTC: Langes Wochenende, Rückreiseverkehr Richtung Bayern

Fahrverbote auf einigen Landesstraßen in Tirol, Kontrollen wegen G7-Treffen an deutschen Grenzen, Erzbergrodeo

Wien (OTS) - An dem kommenden, für viele durch den Fronleichnams-Feiertag am Donnerstag verlängerten Wochenende, erwartet der ÖAMTC wieder lebhaften Ausflugs- und Reiseverkehr und abschnittsweise Staus.

Am Mittwoch werden am Nachmittag und Abend vor dem Feiertag viele zu einem Kurzurlaub aufbrechen. Vor allem auf den Ausfallsstraßen aus den Städten muss daher mit sehr starkem Verkehr und Staus gerechnet werden, so der ÖAMTC. Auch am Feiertag werden speziell in den Vormittagsstunden noch etliche Richtung Naherholungsgebiete und Kurzurlaub fahren. Je nach Wetter wird es auch rund um die Kärntner Seen, im Salzkammergut und in der Wachau zeitweise nur langsam vorwärts gehen. Auch auf der Anreise zum Erzbergrodeo ist mit Verzögerungen zu rechnen.

Am Wochenende selbst wird sich laut ÖAMTC neben der Rückfahrt der Kurzurlauber:innen vor allem der Reiseverkehr auf den Transitrouten von der Adria kommend über Österreich Richtung Deutschland bemerkbar machen. In Bayern und Baden-Württemberg enden ja die zweiwöchigen Pfingstferien.

Mit Staus ist zeit- und abschnittsweise vor allem auf folgenden Strecken Richtung Norden zur rechnen:

Pyhrn Autobahn (A9) in der Obersteiermark

Tauern Autobahn (A10) speziell im Raum Salzburg

West Autobahn (A1) vor dem Walserberg

Inntal Autobahn (A12) Großraum Innsbruck und vor der Grenze Kufstein

Brenner Autobahn (A13 bzw. A22) in Süd- und Nordtirol

Fernpass-Strecke B179 zwischen dem Inntal und Füssen

An den Grenzen kann es vor dem Karawankentunnel (A11), Spielfeld (A9) und Nickelsdorf (A4) bei der Einreise sowie am Walserberg (A1) und bei Kufstein/Kiefersfelden (A12) bei der Ausreise immer wieder zu Wartezeiten kommen. Zudem werden an den Grenzen zu Deutschland aufgrund des bevorstehenden G7-Gipfels auf Schloss Elmau bereits zeitlich und örtlich flexibel Grenzkontrollen durchgeführt. Der ÖAMTC erinnert, dass bei einem Grenzübertritt stets ein gültiges Reisedokument mitzuführen ist.

Fahrverbote auf Landesstraßen in Tirol

Für die Bezirke Innsbruck Land, Kufstein und Reutte werden auf mehreren Landesstraßen Fahrverbote für Durchreisende von Mittwoch, 15. Juni, 08:00 Uhr bis Donnerstag, 16. Juni, 19:00 Uhr sowie von Samstag, 18. Juni, 07:00 bis Sonntag, 19. Juni, 19:00 Uhr verhängt. Damit soll verhindert werden, dass Ortsdurchfahrten im Falle von langen Staus auf den Autobahnen wegen Ausweichverkehrs blockiert werden. Die Maßnahmen gelten auch für Motorräder, informiert der ÖAMTC.

Publikumsmagnet Erzbergrodeo

Vom 16. bis 19. Juni findet im steirischen Eisenerz das Erzbergrodeo statt. Bei der Zufahrt von der Eisen Straße (B115) beim Schaubergwerk ist nach Angaben des ÖAMTC mit Staus zu rechnen. Nach Lösen des Parktickets werden Besucher:innen zu den Stellflächen geführt, wo Shuttle-Busse bereit stehen. Für die Anreise sollte in jedem Fall ein ausreichend großes Zeitpolster einplant werden. Zusätzlich zum Reiseverkehr beeinträchtigen einige Großbaustellen den Verkehrsfluss, so der Club. Besonders stauträchtig sind etwa die Bastellenbereiche auf der Pyhrn Autobahn (A9) zwischen St. Pankraz und Windischgarsten in Oberösterreich, sowie zwischen dem Knoten Peggau-Deutschfeistritz und Übelbach in der Steiermark. Auch rund um den Knoten St. Michael ist mit Verzögerungen zu rechnen.

SERVICE: Aktuelle Verkehrsinformationen, Wochenendprognose und Staukalender unter: www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der App des Clubs: www.oeamtc.at/apps

