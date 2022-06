Micky Maus auf Ukrainisch - Egmont Ehapa Media veröffentlicht Sonderausgabe (FOTO)

Berlin (ots) - Das Micky Maus-Magazin gibt es erstmals in ukrainischer Sprache. Egmont Ehapa Media hat die kostenlose Sonderausgabe mit Unterstützung von Mohn Media Mohndruck eigens für geflüchtete Kinder aus der Ukraine entwickelt und gedruckt. Mit dieser Aktion leistet Egmont Ehapa einen Beitrag, um ukrainischen Kindern ein Stück Vertrautheit, Freude und Leichtigkeit in ihrem neuen und noch ungewohnten Alltag in Deutschland zu bringen. Seit Generationen begeistert das Micky Maus-Magazin aus dem Disney-Kosmos Entenhausen junge und auch erwachsene Comic-Fans.

Die Druckauflage des Sonderhefts umfasst 5.000 Exemplare. Schulen und soziale Einrichtungen können bei entsprechendem Institutionsnachweis (max. 2 MB) zwischen 20 und maximal 50 Exemplaren ab sofort unter mm-ukraine @ egmont.de anfordern. Bei der Bestellung der Magazine sind die Angabe der vollständigen Anschrift, die oder der Ansprechpartner/in sowie die Bestellmenge erforderlich. Der Versand der Sonderauflage erfolgt, solange der Vorrat reicht. Die Magazine und deren Versand sind kostenfrei.

Jörg Risken, Publishing Director Magazines, sagt: "Als Teil der Egmont-Gruppe, welche im Besitz der dänischen Egmont Foundation ist, hoffen wir mit diesem Herzensprojekt einen kleinen Beitrag zur Förderung von Kindern, die unter besonderen Lebensumständen heranwachsen, leisten zu können."

Im Verlag wurde die Idee eine ukrainische Sonderausgabe zu produzieren sofort mit Begeisterung und in kurzer Zeit von der Magazin- und Comicredaktion sowie mit Unterstützung der Produktionspartner umgesetzt. Die ukrainische Sonderausgabe umfasst 36 Seiten und enthält beliebte Comics aus Entenhausen sowie lustige Witze, Tipps und Tricks aus der Redaktion.

Marko Andric, Editorial Director Magazines, ergänzt: "Eine Micky Maus in ukrainischer Sprache zu erstellen war für uns eine Premiere, die uns aber sehr viel Spaß gemacht hat. Und wir hoffen, dass diese Sonderausgabe mit den Entenhausen-Comics auch den Kindern und Jugendlichen viel Spaß bereiten wird."

Mit mehr als 1,3 Mrd. verkauften Exemplaren (seit 1951) ist die Micky Maus das erfolgreichste Kindermagazin der Welt. Für Interview-Termine mit Jörg Risken, Publishing Director Magazines und dem Chefredakteur Marko Andric wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.

