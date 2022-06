LH Mikl-Leitner zum Maßnahmenpaket gegen Teuerung: Kommt allen zu Gute, weil viele miteinbezogen wurden

St. Pölten (OTS) - „Das heute präsentierte Maßnahmenpaket der Bundesregierung ist entscheidend dafür, dass den Bürgerinnen und Bürgern spürbar mehr Geld im Börserl bleibt. Gut, dass die Bundesregierung Experten, Sozialpartner und Länder miteinbezogen hat, so konnte ein breiter Förderkatalog zusammengestellt werden, der allen zu Gute kommt“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Maßnahmenpaket der Bundesregierung.

Zusätzlich zum Maßnahmenpaket des Bundes wird Niederösterreich nach dem Sommer – wie bereits beschlossen – ein zusätzliches, eigenständiges Paket präsentieren. „Wir in Niederösterreich werden darauf aufbauen und mit eigenen zielgerichteten Maßnahmen die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher noch weiter entlasten. Klar ist, dass alles dafür getan werden muss, die Last von Teuerung und Inflation abzufedern“, so Mikl-Leitner.

