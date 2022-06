Karas und Bernhuber: "Kein grünes Mascherl für die Atomkraft"

EU-Taxonomie: ÖVP-Abgeordnete gegen Etikettenschwindel / "Es gibt keine grüne Atomkraft" / Karas organisierte gemeinsamen Einspruch

Brüssel (OTS) - "Eine ,grüne‘ Atomkraft gibt es nicht und daher dürfen auch Investitionen in die Atomkraft kein grünes Mascherl bekommen", sagen die ÖVP-Europaabgeordneten Othmar Karas und Alexander Bernhuber: "Einen solchen Etikettenschwindel lehnen wir ab." Sie haben offiziell Einspruch gegen das geplante grüne EU-Etikett für die Atomkraft eingelegt. Karas hat den parteiübergreifenden Widerstand aller österreichischen Abgeordneten in den zuständigen Ausschüssen und darüber hinaus organisiert. Heute, Dienstag, stimmen die Europaabgeordneten in den Ausschüssen für Wirtschaft und Umwelt über den gemeinsamen Einspruch gegen die Einstufung von Atomkraft und Gas als "grüne" Technologien im Rahmen der sogenannten Taxonomie ab.

"Die Ablehnung von Kernkraft ist keine parteipolitische Frage, sondern ein gemeinsames Anliegen. Kernenergie ist keine und kann keine nachhaltige Zukunftstechnologie sein", sagt Karas, Erster Vizepräsident des Europaparlaments und Mitglied im Wirtschaftsausschuss. Das müsse wegen der ungelösten Frage des gefährlichen Atommülls im Grunde jedem klar sein. "Wir wollen grüne Investitionen fördern, damit die EU zum Innovationsführer bei grünen Zukunftstechnologien wird. Dafür ist es nötig, dass das grüne Label glaubwürdig bleibt und nicht von der Atomkraft beschädigt wird", sagt Karas.

"Atomkraft hat in der Taxonomie nichts verloren, das wäre der ganz falsche Weg. Jeden Cent, den wir in Atomkraft investieren, schwächt eine nachhaltige und moderne Klimapolitik. Die EU-Kommission muss in Zukunft zeigen, ob sie tatsächlich nachhaltige Investitionen in grüne Energiequellen fördern will, oder ob sie sich von der Atomlobby vorführen lässt", sagt Bernhuber, Umweltsprecher der ÖVP im Europaparlament. (Schluss)

