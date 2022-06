Gelungener Saisonauftakt auf der Donaubühne Tulln!

"Kabarett & Comedy" und "Feine Musik" überzeugen das Publikum

Tulln an der Donau (OTS) - Während eines malerischen Sonnenuntergangs startete am vergangenen Samstag die Donaubühne Tulln in die heurige Saison.

Zwei Schwerpunkte: „Kabarett & Comedy“ und „Feine Musik“ stehen auch heuer wieder auf dem Programm.

Den Auftakt machte Alex Kristan, der vor 2.000 begeisterten Besuchern zeigte, dass sein Programm nicht nur „Heimvorteil“ heißt, sondern er auch diesen eindeutig nützen kann, obwohl es sich um ein Gastspiel handelt.

Zahlreiche Shows stehen auf dem Programm, die nächste Gelegenheit, ein Kabarettprogramm in zauberhaftem Ambiente zu genießen, gibt es schon am kommenden Samstag. Gernot Kulis wird sein „Best of 20 Jahre Ö3-Callboy“ geben.



Wichtige Information: bei den Konzerten von Rainhard Fendrich & Band (16. Juli) und Hubert von Goisern (20.August) gibt es wieder Sitzplätze. Zusätzlich angekaufte Sessel, die im neu geschaffenen Cercle platziert werden, bieten beste Sicht mit Wohlfühlgarantie.



Die weiteren Programmpunkte:



24.06.2022 Thomas Stipsits „Stinatzer Delikatessen - Quasi ein Best of“

09.07.2022 Mnozil Brass „Phoenix“

15.07.2022 Gery Seidl „HOCHTiEF“

16.07.2022 Rainhard Fendrich & Band „Starkregen“

29.07.2022 Omar Sarsam „Sonderklasse“

30.07.2022 Peter Kraus & Band „Schön war die Zeit!“

06.08.2022 Angelo Kelly & Family „“Irish Summer - Tour 2021“

20.08.2022 Hubert von Goisern „Zeiten & Zeichen - LIVE 2022“

25.08.2022 Andreas Schager, Piotr Bezcala & Lidia Baich „Götterklang trifft Donaugold“

27.08.2022 Martina Schwarzmann „Ganz einfach“

10.09.2022 Klaus Eckel „Wer langsam spricht, dem glaubt man nicht“

