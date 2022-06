Christian Tramitz bei "OHNE Maulkorb MIT Dolezal“: "Ich hätte Falco gerne kennengelernt"

Der deutsche TV- und Filmstar verrät Rudi Dolezal in einem lustigen und sehr persönlichen Gespräch Dinge, die er noch nie im TV erzählt hat - u.a. über seinen Großvater Paul Hörbiger.

Wien (OTS) - Christian Tramitz spricht am Dienstagabend als Gast in Rudi Dolezals Talkshow "OHNE Maulkorb MIT Dolezal" nicht nur über seine Film- und TV-Hits wie "Schuh des Manitu" (mit Bully Herbig), "Hubert ohne Staller" (läuft derzeit sehr erfolgreich im Hauptabend von ServusTV) oder seine Rolle als Falco-Manager im Falco-Kinofilm "Verdammt wir Leben noch" - sondern gibt auch viel Privates preis.



So plaudert der Enkel von Paul Hörbiger über die schönen Seiten, aus der berühmten Schauspiel-Familie Hörbiger zu stammen - aber auch über die Schattenseiten. An Paul Hörbiger hat er nur gute Erinnerungen als Kind: "Er war immer sehr lieb zu mir".

"Schuh des Manitu" eigentlich gar nicht lustig?

Zum Teil Überraschendes gibt Tramitz indessen über seine größten Erfolge preis. Über den Kino-Hit "Der Schuh des Manitu" verrät er Dolezal: "Die erste Fassung war gar nicht lustig und viel zu lang. Wir haben es Star-Produzent Bernd Eichinger („Constantin Film“) zu verdanken, dass daraus ein Kino-Hit wurde".

Über seine Erfolgsserie „Hubert ohne Staller“ (früher: „Hubert mit Staller“) bei ServusTV und dem Bayerischen Rundfunk verrät er: "Wir drehen immer vier verschiedene Folgen gleichzeitig - wenn mir die Regieassistenten nicht immer kurz vor der Szene sagen würden: 'In dieser Folge ist der X der Mörder' - hätte ich beim Dreh keinen Durchblick!"

Und zum Falco-Film, in dem er den Manager Horst Bork spielte, meint Tramitz: "Ich hätte diesen außergewöhnlichen Menschen Hans alias Falco gerne persönlich kennengelernt".

Diese "Ohne Maulkorb"-Folge wurde in München in der Wohnung von Tramitz gedreht. Dolezal: "Dadurch wurde die Atmosphäre noch lockerer und privater." Von Tramitz gibt es Lob für den Gastgeber: "Ich finde alle deine Falco-Videos toll, lieber Rudi, aber das ‚Rock Me Amadeus‘-Video ist einfach genial!"

Mit Starpower geht es bei Dolezals Sendung weiter

Mit Starpower geht es bei Dolezals Sendung für krone.tv weiter. In Planung: Weltstars wie Mario Adorf oder Queen-Gitarist Brian May sowie weitere Stars wie Herbert Grönemeyer und Konstantin Wecker. Dolezal: "Meine Ambition ist es, die Stars den Zusehern auf einer menschlichen Ebene näherzubringen. Und die Arbeit bei krone.tv macht mir großen Spaß!"

„Ohne Maulkorb“ mit Rudi Dolezal, jeden Dienstag um 20.15 Uhr auf krone.tv. Eine Wiederholung der Sendung mit Stargast Christian Tramitz ist zudem am Sonntag, 19.6., um 16.55 Uhr auf krone.tv zu sehen.

