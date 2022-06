„Wien schwimmt!“: Bis Sonntag Anmeldung für Kinder-Schwimmkurse möglich

Wien (OTS) - Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Lock-Downs kam es zu vielen Absagen von Schwimmkursen in Wien. Mit dem neuen Zusatzangebot „Wien schwimmt!“ ermöglicht die Stadt Wien Kindern ihren Schwimmunterricht nachzuholen. Bis Sonntag ist die Anmeldung im jeweiligen Wunschbad oder online unter wien.gv.at/baeder möglich. Der erste Schwimmkurs beginnt am 4. Juli.

Vizebürgermeister Wiederkehr betont die Wichtigkeit des neuen Angebots: „Mit ‚Wien schwimmt!‘ ermöglichen wir Kindern ihren Schwimmunterricht nachzuholen. Konkret können über 1.100 Kinder mit dem neuen Zusatzangebot Schwimmen erlernen. Wir lassen damit kein Kind zurück und legen einen klaren Fokus auf die Schwimmkompetenz der Kinder.“

„Wien schwimmt!“ – Schule

In den Sommerferien 2022 erhalten Wiener Schulkinder, die in den letzten 3 Schuljahren die 3. Klasse Volksschule besucht haben und den Schulschwimmunterricht wegen der Bäderschließungen versäumt haben, die Möglichkeit, in einem 10-tägigen Intensivschwimmkurs die wichtigsten Schwimmkenntnisse zu erlernen.

Die Kurse finden jeweils Montag bis Freitag zur gleichen Uhrzeit statt. Kosten: 25,- Euro/Kind (Ausnahme: Erziehungsberechtigte, welche Mindestsicherung beziehen, sind vom Kostenbeitrag befreit)

Kurstermine: Montag bis Freitag jeweils um 9:00 Uhr, 10:00 Uhr und 11:00 Uhr sowie nachmittags um 13:00 Uhr, 14:00 Uhr und 15:00 Uhr:

04.07. bis 15.07.2022: Hallenbäder Simmering und Döbling

18.07. bis 29.07.2022: Hallenbäder Hietzing und Großfeldsiedlung

01.08. bis 12.08.2022: Hallenbäder Hietzing und Großfeldsiedlung

15.08. bis 26.08.2022: Hallenbäder Floridsdorf und Donaustadt

Für Kinder, die in den Schuljahren 2019/20, 2020/21 und 2021/22 die 3. Schulstufe besuchten: Schwimmkurse für Anfänger*innen, 5 - 6 Kinder/Kurs (Dauer: 2 Wochen, 10 Einheiten). Die Durchführung der Schwimmkurse erfolgt durch Personal der MA 44 – Bäder.

„Wien schwimmt!“ – Freizeit

Zudem werden auch in diesem Sommer in den Ferienmonaten Wasserflächen für die Freizeitbetreuung von Kindern, wie den „Summer-City-Camps“, zur Verfügung gestellt. Auch privaten Anbieter*innen werden im Sommer 2022 Wasserflächen bereitstehen.

