AVISO Medientermin 15. 6.: Programmpräsentation des Kultursommer Wien

Wien (OTS) - Was den Kultursommer Wien so einzigartig macht, sind die großartigen Künstler:innen. Sie machen das Open-Air-Festival von 1. Juli bis 14. August zu einem Fest der Sinne. Das Künstlerische Board hatte die herausfordernde Aufgabe, aus über 2000 Einreichungen auszuwählen, wer auf den Kultursommer-Bühnen auftritt. Bei der Pressekonferenz geben wir erste Einblicke in die unglaubliche Fülle des Programms und geben einen Vorgeschmack auf das vielfältige Kulturangebot.

Die Vertreter:innen der Medien sind zum Mediengespräch herzlich eingeladen!

Ihre Gesprächspartner:innen sind:

Bürgermeister Michael Ludwig

Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft

Nadine Abena Cobbina, Mitglied des Künstlerischen Boards für die Sparte Elektronische und Experimentelle Musik

Martin Thomas Pesl, Mitglied des Künstlerischen Boards für die Sparte Theater

Musikalische Begleitung: Sarah Bernhardt

Für Rückfragen stehen zur Verfügung: Caro Madl, Siglind Güttler, Niclas Schmiedmaier (Kultursommer Wien), Monika Erb (Basis.Kultur.Wien) und das Künstlerische Board des Kultursommer Wien



Für Interviewanfragen bitte wir Sie vorab telefonisch unter +43 676 9007618 oder per E-Mail unter presse @ kultursommer.wien mit uns in Kontakt zu treten.

Bitte merken Sie vor:

Zeit: Mittwoch, 15. Juni 2022, um 10:00 Uhr

Ort: Rathaus Wien, Arkadenhof (Bei Schlechtwetter im Stadtsenatssitzungssaal)

