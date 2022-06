Volksbank gratuliert den Siegern des Green Marketing Award

Am 09. Juni 2022 wurde der Green Marketing Award erstmals verliehen. Als Sponsoren fungierten die Volksbank, ORF Enterprise und die Wiener Städtische.

Wien (OTS) - ÖBB, GroupM und HORIZONT haben heuer mit dem Green Marketing Award eine Preisverleihung ins Leben gerufen, um die nachhaltigsten Marketingkampagnen des Jahres vor den Vorhang zu holen. Insgesamt 83 Einreichungen aus den Bereichen Klima- und Umweltschutz, faire Sozialstandards und Tierwohl gingen ins Rennen um die begehrten Trophäen, die in den Kategorien „think different“, „be aware“ und „innovate“ vergeben wurden. Im Rahmen der großen Gala-Veranstaltung am 09. Juni 2022 in den Werkstätten der ÖBB Train Tech wurden unter Anwesenheit von Bundesministerin Leonore Gewessler sowie zahlreicher Branchenexperten aus Unternehmen, NGOs und Medien schließlich die glücklichen Sieger gekürt: In der Kategorie „think different" konnte das „unverpackt“-Projekt von Interspar reüssieren, während in der Kategorie „be aware“ Too good to go mit „Oft länger gut/Mindesthaltbarkeitsdatum“ als Sieger hervorging. In der dritten Kategorie „innovate" war es mit dem „APP Überraschungssackerl" schließlich eine Kooperation von Spar und Too good to go, die mit einem Green Marketing Award gewürdigt wurde.

Green Marketing Award als starker Impulsgeber

Übergeben wurden die Trophäen von den drei Partnern des Green Marketing Awards: Volksbank, ORF Enterprise und Wiener Städtische. DI Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-Verbundes, gratuliert den Siegern des Abends und erklärt, warum der Green Marketing Award nicht nur für die Marketingbranche ein bedeutender Impulsgeber ist: „Wir sind überzeugt, dass der Erfolg von Klimaschutz und Nachhaltigkeit immer weniger von technischen Faktoren abhängig ist. Viel eher wird es entscheidend sein, wie bereit wir für ausreichende Investitionen und für die konsequente Umsetzung sind. Und in diesem Punkt kommt dem Marketing die wichtige Aufgabe zu, alle Chancen und Möglichkeiten überzeugend zu kommunizieren.“

Volksbank strebt an, die regional nachhaltige Hausbank in Österreich zu sein

Die Volksbank selbst bekennt sich seit ihrer Gründung vor mehr als 170 Jahren zur nachhaltigen Geschäftstätigkeit und Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe. „Für uns als Bank hat Nachhaltigkeit viele Aspekte. Einerseits stellen wir unseren Geschäftsbetrieb so auf, dass er so wenig wie möglich unerwünschte Auswirkungen auf die natürliche Umwelt hat. Andererseits bedenken wir bei unserer Geschäftstätigkeit immer, wie wir die regionale Wirtschaft und das soziale Zusammenleben in der Gemeinschaft unterstützen können. Darüber hinaus forcieren wir Veranlagungs- und Finanzierungsprodukte, die positive Effekte auf unsere Umwelt und Gesellschaft haben“, so Fleischmann.

Um das Bewusstsein für nachhaltige Themen zu stärken, ist der Green Marketing Award ein wichtiger Schritt, wie Fleischmann abschließend konstatiert: „Die zwei wichtigsten Punkte sind Information und das Schaffen von Bewusstsein. Je mehr die Menschen über die Chancen und Risiken aufgeklärt werden, desto eher werden sie rational umweltfreundliche Entscheidungen treffen. Zusätzlich gilt es, Emotionen anzusprechen, dass umweltorientiertes Verhalten wichtig ist. Den drei Siegerprojekten ist dies auf beeindruckende Art und Weise gelungen.“



Der Volksbanken-Verbund

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von 32,1 Mrd. Euro und betreut mit 3.128 Mitarbeitern (Vollzeitäquivalente) in 243 Vertriebsstellen über 1 Mio. Kunden in ganz Österreich (Stand 31.12.2021). Weitere Informationen auf www.volksbank.at bzw. www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Rückfragen & Kontakt:

VOLKSBANK WIEN AG

Dir. Wolfgang Layr

PR & Kommunikation

Tel.: +43 1/40137 – 3550

eMail: wolfgang.layr @ volksbankwien.at