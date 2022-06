Verbraucherschlichtung Austria behandelte 2021 um 20% mehr Fälle

Teilnahme- und Einigungsquote ebenfalls gestiegen

Wien (OTS) - Die nicht gelieferten Kopfhörer, die als Weihnachtsgeschenk gedacht waren, die Corona-bedingt abgesagte Reise, für die das Geld nicht retourniert wurde und das teilweise abgebrannte Haus, für das die Versicherung weniger leisten wollte als vom Konsumenten erwartet, sind nur 3 von 1.243 Fällen, mit denen sich Verbraucherinnen und Verbraucher im Jahr 2021 an die Verbraucherschlichtung Austria wandten. In 82% der Fälle waren Unternehmen bereit, sich an den grundsätzlich freiwilligen Verfahren zu beteiligen. In 83% der Fälle, wo sie dies taten, konnte letztlich eine Einigung erzielt werden.

Sachverständige unterstützen Schlichter:innen

Bedarf es in einem Fall technischer Expertise, um zu einer Lösung zu finden, kann die Verbraucherschlichtung Austria dank einer Förderung des Sozialministeriums auch Sachverständige ins Verfahren einbeziehen. Dies ohne Kosten für Konsument:innen und Unternehmen. So wurden etwa bei Streitigkeiten rund um Fenstereinbauten oder bei behaupteten Mängeln bei Smartphones Sachverständige beigezogen. Zwar waren solche Gutachten im Jahr 2021 nur in 7 Fällen gewünscht bzw. notwendig. Letztlich zeigte sich aber, dass die Möglichkeit der Beiziehung von Sachverständigen in jedem dieser Fälle zu einer Einigung beigetragen hat, egal ob das Gutachten für die Konsumenten- oder Unternehmensseite ausfiel. Die Möglichkeit, Sachverständigengutachten einzuholen, besteht bei der Verbraucherschlichtung Austria auch im Jahr 2022. „Auf die juristische Expertise unserer Schlichterinnen und Schlichter sowie die Möglichkeit einer kostenlosen Sachverständigeneinschätzung sollten weder Konsument:innen noch Unternehmen verzichten. In 2 von 3 verbraucherrechtlichen Streitigkeiten können wir Lösungen erzielen. Gelingt dies nicht, steht der Weg zu Gericht immer noch offen“ , erklärt Vereinsobmann Dr. Hermann Germ.

Kündigungen und Stornierungen erneut häufigste Beschwerdegründe

Wie auch im Jahr davor, waren es 2021 wieder Meinungsverschiedenheiten rund um die Stornierung oder Kündigung von Verträgen, die Konsumentinnen und Konsumenten am häufigsten zur Antragstellung bei der Verbraucherschlichtung Austria bewegten. Dabei stand die Auflösung von Fitnesscenterverträgen im Mittelpunkt. Doch auch Streitigkeiten rund um Gewährleistung und Garantie, vor allem im Elektro- und Möbelhandel, sorgten für Arbeit bei der Schlichtungsstelle. Die neutral agierende Einrichtung konnte dabei in den meisten Fällen eine Lösung vermitteln. „Es ist erfreulich, dass unser Angebot von Jahr zu Jahr besser angenommen wird und österreichische Unternehmen trotz der schwierigen Situation der letzten Jahre meist bereit sind, an unseren freiwilligen Verfahren mitzuwirken und in Streitfällen nach außergerichtlichen Lösungen zu suchen“ , erklärt Dr. Simon Eder, Geschäftsführer und Schlichter bei der Verbraucherschlichtung Austria.

Was tun, wenn ich als Konsument:in ein Problem habe?

Konsument:innen, die ein Problem mit einem Unternehmen haben und bilateral zu keiner Lösung finden, können sich sowohl über ein Webformular als auch per E-Mail oder Post an die Verbraucherschlichtung Austria wenden. Alle Kontaktinformationen finden sich auf der Website der Einrichtung unter www.verbraucherschlichtung.at.

Allgemeine Informationen zur Schlichtungsstelle

Seit Jänner 2016 bietet die Verbraucherschlichtung Austria als staatlich anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle gemäß Alternative-Streitbeilegung-Gesetz (AStG) kostenlose Schlichtungsverfahren an. In diesen unterstützt sie Konsument:innen und Unternehmen als unparteiische Vermittlerin dabei, Streitigkeiten zu lösen. Der Zuständigkeitsbereich der Schlichtungsstelle ist dabei sehr weit und umfasst unter anderem Probleme im Zusammenhang mit dem Kauf von Waren, Reisen, Handwerker:innen, Versicherungen und diversen Dienstleistungen. Die Zahl der Schlichtungsanträge hat sich von 2016 bis 2021 fast verdreifacht.

