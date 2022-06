Bundeslehrlingswettbewerb der Floristen lässt Beethoven aufblühen

Florale Werkstücke der besten Lehrlinge Österreichs begeistern im Schloss Grafenegg

St. Pölten (OTS) - Über 20 Lehrlinge stellten sich am 10. und 11. Juni 2022 dem Bundeslehrlingswettbewerb der Floristen im Schloss Grafenegg. Dabei spielte Ludwig van Beethoven als Komponist der niederösterreichischen Landeshymne eine entscheidende Rolle. Nach dem Motto „my Beethoven bloomt“ vereinten die Lehrlinge Klassisches mit Modernem und stellten ihr floristisches Können unter Beweis.

Nach zwei Jahren des coronabedingten Ausfalls konnte der Bundeslehrlingswettbewerb der Floristen endlich wieder als Live-Event durchgeführt werden. Insgesamt 22 TeilnehmerInnen aus acht Bundesländern Österreichs nahmen die Herausforderung an und begeisterten an zwei Tagen Jury und BesucherInnen. Etwa 100 blumige Werkstücke aus insgesamt vier Wettbewerbskategorien zierten im Rahmen des Bewerbes das Innere des niederösterreichischen Schloss Grafeneggs. Darunter Kondolenzsträuße, floraler Hochzeits- und Urnenschmuck sowie die kreativen Themenarbeiten zum Motto „my Beethoven bloomt“. Thomas Kaltenböck, Landesinnungsmeister der Gärtner und Floristen für Niederösterreich, zeigt sich begeistert: „Ich gratuliere jedem einzelnen Lehrling zum Mut, sich diesem Wettkampf zu stellen und bedanke mich für die Teilnahme und das unermüdliche Engagement. Ich bin begeistert von dem österreichweiten Niveau unserer Lehrlinge und sehe der Zukunft unserer Branche positiv entgegen.“ NÖ LAbg. Marlene Zeidler-Beck gratulierte den teilnehmenden Lehrlingen in Vertretung von LH Johanna Mikl-Leitner zu ihren Leistungen: „Dieser Wettbewerb zeigt einmal mehr, dass unsere Lehrlinge ein wesentlicher Bestandteil für den wirtschaftlichen Erfolg Österreichs und Niederösterreichs sind. Dabei vereint das duale Ausbildungssystem perfekt Theorie und Praxis und stärkt die Wirtschaftlichkeit Niederösterreichs zusätzlich.“ Den krönenden Abschluss des Events bot der Festabend für Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft sowie Familie, VertreterInnen der Lehrbetriebe und Lehrlinge, Freunde und die Lehrlinge selbst mit der feierlichen Siegerehrung für die GewinnerInnen.

In der Gesamtwertung holte sich Anna Urstöger aus Oberösterreich den 1. Platz, gefolgt von Siona Kirchmayr aus der Steiermark auf Platz 2 und Anna Kollitsch aus Kärnten auf Platz 3. In den Wettbewerbskategorien Kondolenzstrauß sowie bei der Themenarbeit

my Beethoven bloomt überzeugte ebenfalls Anna Urstöger (OÖ) mit ihren Werkstücken die Jury. Den besten Urnenschmuck gestaltete Anna Hösch (NÖ), Siona Kirchmayr (Stmk.) begeisterte mit ihrem floralen Schmuck für ein Hochzeitspaar die Jury.

Öffentliche Blumenausstellung: Florale Werkstücke so weit das Auge reicht

Auch BlumenfreundInnen außerhalb des Bundeslehrlingswettbewerbes kamen dabei nicht zu kurz. Im Rahmen der öffentlichen Ausstellung konnten Interessierte die Gelegenheit nutzen, die gesammelten Werkstücke aller Lehrlinge im Ambiente des Schloss Grafeneggs an zwei Tagen zu bewundern. Liebevoll gestaltete Infoboards und das Team der Landesinnung gaben dabei spannende Einblicke in den Wettbewerb sowie die einzelnen Kategorien und führten die BesucherInnen geschickt durch die Blumenausstellung.

