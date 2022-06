VBÖ prämiert die Besten der Baustoffindustrie 2022

Baumit erneut bester Lieferant

Wopfing/St.Pölten (OTS) - Beim Galaabend des Verbands der Baustoffhändler Österreichs (VBÖ) in St. Pölten wurde Baumit im Beisein zahlreicher Persönlichkeiten aus Handel und Industrie zum mittlerweile vierten Mal, zum besten Lieferanten in der Kategorie Putze/Bindemittel gekürt. Dimensionen wie Liefertermintreue oder Warenverfügbarkeit zählen bei der Auszeichnung zu den wichtigsten Entscheidungskriterien. „ Wir wissen um die Wichtigkeit termingetreuer Lieferung und Warenverfügbarkeit und setzen alles daran, dies sicherzustellen. Insofern freuen wir uns heuer ganz besonders über diese Auszeichnung. Unser flächendeckendes Standort-, Liefer- und Händlernetz stellt auch in Zukunft sicher, dass man sich auf Baumit verlassen kann “, so Mag. Georg Bursik, Geschäftsführer der Baumit GmbH.

„ Wir bedanken uns sehr herzlich bei unseren Kunden, gratulieren dem gesamten Baumit-Team und sehen die Ergebnisse des Branchen-Spiegels auch als Ansporn zur Weiterentwicklung, um noch besser zu werden “, freut sich Baumit Vertriebsleiter Rudolf Ofenschiessl, der die Urkunde am Donnerstag, dem 9. Juni von VBÖ-Präsident Ewald Kronheim entgegennahm.

VBÖ Branchen-Spiegel 2022

Der Verband der Baustoffhändler Österreichs (VBÖ) prämiert jedes Jahr die „perfekten“ Lieferanten. Dabei werden u.a. Kriterien wie Liefertermintreue, Warenverfügbarkeit, erzielbare Handelsspanne, Produktqualität, Reklamations-bearbeitung sowie Verlässlichkeit und Unterstützung durch den Außendienst beurteilt, ebenso zukunftsorientierte Produkt- und Geschäftspolitik, Reklamationskulanz und Schulungsangebot. Im Rahmen einer Online-Befragung konnten die österreichischen Baustoffhändler ihre Meinung zur Baustoffindustrie abgeben. Durchgeführt wurde die Befragung vom unabhängigen Institut für statistische Analysen Jaksch & Partner GmbH in Linz.

