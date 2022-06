Heiß begehrt: 2-Euro-Sondermünzen

Neu ab 1. Juli: 2-Euro-Münze „Erasmus Programm“

Wien (OTS) - 2-Euro-Sondermünzen sind 2-Euro-Münzen, die einem besonderen Thema gewidmet sind und mit denen man in allen Teilnehmerstaaten der Eurozone bezahlen kann. Auf Initiative der Europäischen Kommission soll im Juli 2022 von allen Mitgliedsstaaten der Euro-Zone eine motivgleiche 2-Euro-Sondermünze zum 35-jährigen Bestehen des Erasmus-Programmes herausgegeben werden. Die Bildseite der Münze unterscheidet sich in den einzelnen Euro-Mitgliedsstaaten nur durch die Anordnung und Schreibweise des Ländernamens bzw. der Länderkennung, die nationalen Münzzeichen sowie z.T. durch die Schreibweise des Ausgabeanlasses.

2022 feiern wir 30 Jahre Erasmus+ in Österreich und 35 Jahre Erasmus+ in Europa. Erasmus+ ist eines der beliebtesten und erfolgreichsten Förderprogramme der EU. Das Programm wurde 1987 als Austauschprogramm für Hochschulstudierende eingerichtet. Mittlerweile ermöglicht Erasmus+ noch mehr Menschen die Möglichkeit eines Auslandsaufenthalts: ob sie gerade in die Schule gehen, eine Lehre begonnen haben, in der Erwachsenenbildung arbeiten oder in den Bereichen Jugend und Sport tätig sind.

1. Die Gruppe der 2-Euro-Freunde, die in vielen Ländern groß ist, es gibt zahlreiche Websites und Foren, in denen sich Sammler rege austauschen. Bietet sich hier doch die Gelegenheit, im Alltag - etwa im Retourgeld - außergewöhnliche Stücke ohne Aufgeld zu entdecken, zu sammeln und zu tauschen. Manche dieser Münzen sind mittlerweile sehr gefragt und werden zu höheren Sammlerwerten gehandelt. Ein regelmäßiger Blick in die Geldbörse lohnt also.

2. Jene 350.000 Personen aus Österreich, die bisher das Fernweh packte, um in einem anderen Land ein Praktikum zu absolvieren, zu studieren, zu lehren, zu arbeiten oder ein Projekt zu initiieren.

Am Montag, 20. Juni 2022 um 13 Uhr wird der Generaldirektor der Münze Österreich AG eine 2-Euro Münze und den dazu passenden Euromünzsatz an Bundesminister Ao.Univ.-Prof. Dr. Martin Polaschek und Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm die 2-Euro-Sondermünze „35 Jahre Erasmus Programm“, sowie den Euromünzsatz „Erasmus Programm“ übergeben. Mit dabei werden auch Jakob Calice PhD, Geschäftsführer OeAD – Agentur für Bildung und Internationalisierung und der OeAD-Direktor für das Programm Erasmus+ und ESK Mag. Ernst Gesslbauer sein.

